Köylüler nesli tükenmekte olan vaşağı telef etti

'Anadolu vaşağı'' olarak da adlandırılan step vaşağının avcılarca telef edildiğini tahmin ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Çubuk'un Yukarı Çavundur
Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bir çoban tarafından bir vaşak ölü
olarak bulundu.
Durumun
Orman Bölge Şefliği yetkililerine haber verilmesinin ardından bölgeye
giden ekipler yaptıkları incelemede hayvanın, ''karakulak'' diye
bilinen, ''Anadolu vaşağı'' olarak da adlandırılan step vaşağı olduğu
belirlendi.
Nesli
yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan vaşağın bölgede birkaç kez
görüldüğünü aktaran yetkililer, vaşağın avcılarca telef edildiğinin
tahmin edildiğini bildirdiler.
Dünya Doğayı Koruma Birliğince ''Nesli
Tehlikedeki Türler'' arasına alınan vaşaklar, Türkiye'de Karadeniz,
Marmara, Akdeniz ve İç Anadolu'da ender olarak görülüyor.
Genel
olarak geceleri avlandığı için doğal ortamda çok fazla görünmeyen
vaşaklar, ağaçsız açık alanlarda, insanların yerleşim yerlerinden
mümkün oldukça uzakta, kayalık ve dağlık bölgelerde yaşıyor.
İnsanlara saldırmayan vaşaklar, şubat ile nisan aylarında çiftleşiyor.
Vaşakların gebelik süresi 10 hafta sürüyor, genel olarak 2-3 yavru doğuyor.
Vaşaklar ortalama 10-12 yıl yaşıyor.