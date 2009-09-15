Köylüler nesli tükenmekte olan vaşağı telef etti

Alınan bilgiye göre, Çubuk'un Yukarı Çavundur Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bir çoban tarafından bir vaşak ölü olarak bulundu.

Durumun Orman Bölge Şefliği yetkililerine haber verilmesinin ardından bölgeye giden ekipler yaptıkları incelemede hayvanın, ''karakulak'' diye bilinen, ''Anadolu vaşağı'' olarak da adlandırılan step vaşağı olduğu belirlendi.

Nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan vaşağın bölgede birkaç kez görüldüğünü aktaran yetkililer, vaşağın avcılarca telef edildiğinin tahmin edildiğini bildirdiler.



Dünya Doğayı Koruma Birliğince ''Nesli Tehlikedeki Türler'' arasına alınan vaşaklar, Türkiye'de Karadeniz, Marmara, Akdeniz ve İç Anadolu'da ender olarak görülüyor.

Genel olarak geceleri avlandığı için doğal ortamda çok fazla görünmeyen vaşaklar, ağaçsız açık alanlarda, insanların yerleşim yerlerinden mümkün oldukça uzakta, kayalık ve dağlık bölgelerde yaşıyor.

İnsanlara saldırmayan vaşaklar, şubat ile nisan aylarında çiftleşiyor.

Vaşakların gebelik süresi 10 hafta sürüyor, genel olarak 2-3 yavru doğuyor.

Vaşaklar ortalama 10-12 yıl yaşıyor.