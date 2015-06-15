Köylüler direndi; Zile'deki 3 HES projesi iptal edildi

Tokat Zile’de Çekerek Irmağı üzerine yapılmak istenen 3 HES projesi için alınan ‘acele kamulaştırma’ kararı, Danıştay tarafından iptal edildi. İptal kararı sonrası köylüler büyük sevinç yaşadı. Zile'deki HES karşıtı eylemlere 2 bin kişi destek vermiş, eylemlere katıl 56 kişi hakkında soruşturma açılmıştı.

DHA’da yer alan habere göre, Zile İlçesi’ndeki Çekerek Irmağı üzerine özel bir firma tarafından yapılması planlanan 3 HES’e karşı 15 Mart’ta eylem düzenlendi. Eyleme, bölgede bulunan köylerin sakinleri ile İstanbul’dan otobüslerle gelenlerin aralarında bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Yapalak Köyü girişinde toplanan kalabalığa bazı siyasi parti temsilcileri de destek verdi. Buradaki konuşmaların ardından Zile- Çekerek yoluna çıkan kalabalık firmanın şantiye alanına doğru yürüyüşe geçti. Ancak jandarmanın önlem alması sonrası kalabalık tarlaların içerinden şantiye alanına yürümek isteyince biber gazlı müdahalede bulunuldu. Yaklaşık 10 kilometrelik yürüyüşün ardından şantiyeye ulaşan eylemcilerin bazıları, bir süre sonra burada bulunan şantiyeye, belediye ve jandarma araçlarını taşladı. Ardından ise jandarma müdahalede bulundu. Çıkan olaylar sonrası yürüyüşe katılanlardan 56’sı hakkında 7 ayrı suçlamadan soruşturma başlatıldı.

2 gün sonra iptal edildi

Zile’de 9 köyün tepkisini çeken HES için Yapalak Köyü Muhtarı Bayram Sayan, ‘acele kamulaştırma’ kararının iptaline ilişkin Danıştay 6’ncı Dairesi’ne dava açtı. Açılan dava sonrası Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda, 15 Mart’ta gerçekleşen eylemden 2 gün sonra kamulaştırmanın iptal edildiği ortaya çıktı. Yazıda, Çekerek HES’i kuracak şirketin proje değişikliğine gitmesi nedeniyle Enerji Piyasası Denetleme Kurulu’nun 17 Mart’ta aldığı kararla ‘taşınmazların kamulaştırılmasından vazgeçilmesi gereğinin hasıl olduğu ve kamu yararı kararının iptali yoluna gidildiği’ açıklandı. Bu nedenle kamulaştırma kararının dayanağı olan 16 Ocak 2014 tarihli ve 4833-22 sayılı kurul kararının Maliye Bakanlığı tarafından 21 Nisan 2015’te iptal edildiği belirtildi.

'Yoksa biz göçecektik'

HES projesi için alınan ‘acele kamulaştırma’ kararının iptal edildiğini öğrenen köylüler büyük sevinç yaşadı. Mehkeme kararı, cami hoparlöründen köy halkına duyuruldu. Yapılan anonsta, “Yapalak Köyü halkının dikkatine, köyümüz adına hayırlı ve olumlu bir haber gelmiştir. Hidro elektrik santralının yapılmaması için red kararı gelmiştir” denildi.

Bir araya gelen köylüler, bu mutlu haberin ardından hep birlikte Çekerek ırmağı kenarında toplandı. Alınan kararı alkışlayarak ve birbirlerini tebrik ederek kutladı. Köy muhtarı Bayram Sayan, alınan karar sonrası büyük mutluluk yaşadıklarını söyleyerek, “Şu anda herkes bayram ediyor. Bizlere destek veren köylerimizden Allah razı olsun. Devletimize milletimize ve köyümüze hayırlı olan neyse o olur inşallah. Bundan sonra HES falan yapılmaz, yaptırmayız. Bu HES 10 sene sonra yapılsa yine aynı tepkiyi gösteririz. Peşini bırakmayız, daha fazlasını yaparız. Burada toprağımız, arazimiz için mücadele yapıyoruz. Başka bir şey için yapmıyoruz” dedi.

Köy sakinlerinden İsmail Güleç ise, “Emeği geçen herkes den Allah razı olsun. Yoksa biz buradan göçecektik. Bu su olmaz ise biz ne yapacağız? Hayvanlarımız nerede yayılacak, arazimizi ne ile sulayacağız. Zararın neresinden dönersen kar. Biz şimdi hürriyetimize kavuştuk, ekmeğimize kavuştuk. Yoksa gece sabaha kadar uyuyamıyorduk” diye konuştu.