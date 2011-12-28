Köylüler asfalt ol istedi, vali yanıt verdi: Topraktan geldik, toprağa döneceğiz

T24 - Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu, ziyaret ettiği İsmailköy'de çamurdan şikayet eden köylüye espriyle yaklaşarak, "Topraktan geldik, toprağa döneceğiz" karşılığını verdi.







Vali İrfan Balkanlıoğlu, Afyonkarahisar’a bağlı 4 belde ve 4 köyü ziyaret etti. Erenler Köyü’nden başlayan ziyaretler kapsamında Çayırbağ Belediyesi, Fethibey Belediyesi, Saraydüzü Köyü, Bayatçık Köyü, İsmailköy, Küçükçobanlı Köyü ile Erkmen Belediyesi’nin yöneticileri ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Balkanlıoğlu, vatandaşın her türlü sorununu kendisine ve ilgili daire amirine iletebileceğini bildirdi.



Balkanlıoğlu’nun İsmailköy’deki ziyaretinde ilginç bir olay meydana geldi. İsmailköy Muhtarı Mahmut Dora’nın köyün sorunlarını yazılı olarak verdiği Vali Balkanlıoğlu, köylülerle sohbet ederken bir vatandaş yerinden kalkarak, köy yollarındaki çamurdan şikayet etti.



Ayaklarındaki çamuru gösteren vatandaş, "Çamurdan evlere giremiyoruz. Şu ayaklara bak. Eller asfaltta yürürken, biz çamurda yürüyoruz" dedi.

Köylünün sözleri üzerine Vali Balkanlıoğlu, önce bir süre güldü ve espriyle şöyle dedi:



"Ben de köylü çocuğuyum. Çocukluğumu hatırladım. Topraktan geldik yine toprağa gideceğiz. Sadık yarimiz topraktır. Tek sorun bu olsun. Sizin buraya 10 bin metrekare parke taşı döşenmiş. Ancak yeterli değilmiş. İnşallah önümüzdeki yıl sizi bu çamurdan kurtarmaya çalışacağız."





