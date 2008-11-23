Koylar yok oluyor herkes izliyor

Yatçıların milyonlarca dolar döviz bıraktığı Ege ve Akdeniz’deki koylar yok oluyor. Hollywood yıldızlarının, dünya siyasetçilerinin gözdesi koylar çarpık yapılaşma ve balık çiftliklerinin kıskacında



Ege ve Akdeniz'de doğa harikası olan ve önemli bölümü Anadolu uygarlıklarının bugüne kadar gelen kalıntılarıyla taçlanan koyların birer birer yok olduğu belirtildi.



Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi'nin, uzman ekiple iki yıldan bu yana sürdürdüğü kıyılara ve koylara yönelik envanter çalışması tamamlandı. Hazırlanan raporda imar planlarındaki yetersizlikler, çarpık yapılaşma ve betonlaşma, balık çiftlikleri, Didim ile Antalya arasındaki bölgede yer alan ve dünya yatçılarının yüz milyonlarca dolar döviz bırakmasını sağlayan birbirinden güzel koyların yarısını öldürdü, yarısını yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını ortaya koydu.



Türkiye'nin dünya turizmine ‘Mavi Yolculuk’ adı altında 6 bin teknelik charter filosuyla sunduğu ‘özel turizm ürünü’ doğayla birlikte tehlike altına girdi. Yok edilen koylar sayesinde dünyanın ünlü liderleri, sporcuları, müzik ve sinema yıldızları, krallar, prensesler milyonlarca dolarlık yatlarıyla Türkiye'ye gelip mavi yolculuk yaparak turizm gelirlerine, tanıtıma büyük katkıda bulundu. Tatil yapanların yanı sıra, bu cennet kıyıların cazibesine kapılan birçok film şirketi de belgesel ve katalog çekimleri için bölgeyi seçti. Bazı ünlüler de hayran kaldıkları bölgede ev ya da arazi satın aldı.



Kimler geldi kimler...



Catherine Denuve, Tom Hanks, Mick Jagger, Dustin Hoffman, Pamela Anderson, Kid Rock, Adriana Karembeu, Franz Beckanbaur, Bo Derek, Shakira, Elizabeth Hurley, Gerd Müller, Bon Jovi, Enrigue Iglesias, Paul Newman, Jennifer Lopez, Tom Hanks, Tina Turner, Dustin Hoffman, Ürdün Prensi Hassan El Bin Tallal, Nicole Kidman, Zidane, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Lübnan Başbakanı Fuad Siniora, İtalya eski Dışişleri Bakanı Massimo Dalema, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İsveç Prensesi Birgitta, Başbakan Recep Tayip Erdoğan, Malezya Başbakanı Abdullah Ahmet Badawi ve ünlü İngiliz takımı Chelsea’nin Rus patronu Roman Abramoviç gibi ünlüler, tatil için bölgeyi tercih edenler arasında yer aldı.



Yatlar 700 milyon dolar getirdi



Bu gelişmeler Bodrum ile Fethiye arasındaki bölgede ekonomiye büyük canlılık kazandırdı. Milas- Ören'de 5 milyon dolara mal olacak tersane ve çekek yeri projesi, Bodrum gemi yanaşma iskelesi, 2 bin yat kapasitesine ulaşan yeni marinalar bu canlılığın sonucu ortaya çıktı. Son iki yılda bölgeye gelip- giden lüks yatların sayısının 1200'ü, normal yatların sayısının ise 70 bini bulduğu, bu yatçılık hareketinden ülkeye 700 milyon doları aşkın döviz girdiği belirtildi.



Koy sayısı 160'dan 70'e düştü



Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi'nce yapılan envanter çalışması sonucuna göre, Didim'den Antalya'ya kadar uzanan kıyı şeridinde bulunan ve aşırı yapılaşma, balık çiftliği ve rant uğruna koy sayısının 160'lardan 70'lere düştüğü belirtildi.

Bölgeye gelen yabancı yatların sayısı bu kayba paralel olarak azaldı. Bodrum Belediye Başkanı Mazlum Ağan, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkan Vekili Arif Yılmaz, ortaya çıkan raporu Kültür ve Turizm, Ulaştırma ve Çevre ve Orman Bakanlıkları'na, ileterek acil önlemler alınmasını istedi.



Kayıp koylar



Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi araştırmasına göre, çarpık yapılaşma, betonlaşma ve balık çiftlikleri yüzünden kaybedilen koylar arasındaki Didim ile Knidos arasındaki, Güllük ve Gökova Körfezleri'ni kapsayan bölgede risk altında sayılan koylar arasında Torba, Türkbükü, Aspat, Çökertme, Ören, Çatı gibi ünlü koylar da var. Yat turizminin kalbi olan Gökova'da, bazı koylarda yapılaşma riski görülüyor.



Knidos ile Marmaris arasında, Hisarönü Körfezi'ni de kapsayan bölgede ‘yatçıların gözbebeği' konumundaki Palamutbükü, Hayıtbükü, Kargı, Bencik, Orhaniye, Selimiye, Bozburun Adaboğazı, İnbükü, Gebe Kilise ve Kumlubük risk altında bulunuyor. Marmaris ile Fethiye arasındaki bölge Göçek koylarını, Fethiye-Antalya arasındaki bölge de Kekova, Adresan, Olimpos ve Fasalis gibi koyları kapsıyor ve pek çok koy gibi bu ünlü koylar da risk altında bulunuyor.(DHA)

