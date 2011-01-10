-KÖYE MOBESE KURDULAR KOCAELİ (A.A) - 10.01.2011 - Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Balçık köyünde yaşayan vatandaşlar, hırsızlık olaylarına karşı aralarında topladıkları parayla köye 5 kameralı güvenlik sistemi kurdu. Balçık Köyü Muhtarı Halis Tepe, yaptığı açıklamada, köy çevresinde onlarca fabrika ile çevre köylerin yollarının kendi köylerinden geçtiğini, son dönemde köylerinde çok sayıda hırsızlık olayı yaşandığını belirtti. Hırsızlık ve diğer olumsuz olaylara karşı köyde Mobese sistemi kurmaya karar verdiğini, bunu köylülerle paylaştığını ifade eden Tepe, şöyle dedi: ''Köydekilerin de destek vermesiyle düşüncemizi hayata geçirmek için çalışmalara başladık. Yaklaşık bir ay önce köyün iki girişine ve merkezine konulan 5 kamera ile tüm girişleri kontrol altında tuttuk. 5 kameranın bize maliyeti 5 bin TL oldu. 360 derece dönebilen ve yakınlaştırma özelliği olan kameralarla köyümüz 24 saat gözlem altında tutuluyor. Kameralar sayesinde köyümüz daha huzurlu ve güvenli oldu. Kameraları kurduktan sonra herhangi bir suç olayı olmadı. Görüntüleri sürekli takip ediyoruz. Görüş mesafesi çok uzun olduğu için uzak mesafedeki araçların plakalarını da okuyabiliyoruz. Çevre köyler de kamera sistemi taktırmak için çalışmalara başladı.'' Köylülerden Halit Öner, kamera sistemi ile huzura kavuştuklarını belirterek, ''Önceden hırsızlık olayları bizi tedirgin ediyordu'' dedi.