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Dünya

Köye imece usulü gökdelen

Çin'de, bin 500 kişiden oluşan köye imece usulü 328 metrelik gökdelen inşa edildi.

11 Ekim 2011 03:00


T24- Dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olan Çin'de, bin 500 kişiden oluşan köye imece usulü 328 metrelik gökdelen inşa edildi.




Çin medyasında yer alan habere göre, Çin'in en zengin köyü unvanına sahip ve ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaletinde bulunan Huaxi köyünde yerel halk kendi imkânları ile 74 katlı bir gökdelen yaptırdı.


Köyün 50. kuruluş yıldönümünde törenlerle açılan gökdelen 3 milyar yuana (yaklaşık 870 milyon TL) mal oldu. Çin'de 2003 yılında 10 milyar yuan (yaklaşık 2,9 milyar TL) gayri safi milli hâsılasıyla en zengin köy unvanını alan Huaxi'de, ağır sanayiden tekstil ve turizme kadar birçok gelir kalemi bulunurken, köyün mal varlıklarından elde edilen kazanç fazlası köylüye paylaştırılıyor. 

Huaxi köyünde halihazırda çok katlı birçok bina bulunurken, köy aynı zamanda dünyaca ünlü birçok anıt ve binanın da benzerlerine sahip. Ülkenin kuzeyindeki Çin Seddi'nin bir kopyasından, Pekin'deki Yasak Şehir'e, New York'taki Özgürlük Anıtı'ndan Sydney'deki Opera Binası ve Paris'teki Arc de Triomphe bunlardan sadece birkaçı.


Köyün diğer bir ilginç yanı da iki adet helikoptere sahip olması. Huaxi'deki helikopter pistinde bulunan ve daha çok turistik amaçlı kullanılan helikopterlerin yanı sıra köyün kıtalar arası taşımacılık yapan iki adet dev yük gemisi bulunuyor.

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