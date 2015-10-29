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Köye düşen havan mermisi kazma kürekle arandı!

Ağrı'nın Tendürek Dağı'na gece saatlerinde askerler tarafından havan atışları yapıldı

29 Ekim 2015 18:45

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Tendürek Dağı'nda süren askeri operasyon sırasında Esnemez köyüne düşen havan topu mermisi köylüler tarafından kazma ve küreklerle arandı.

Ağrı'nın Tendürek Dağı'na gece saatlerinde askerler tarafından havan atışları yapılmaya başladı. Atılan havanlardan 3'ü Doğubayazıt'a 25 kilometre uzaklıktaki Esnemez köyündeki evlere isabet ederken 2'si de araziye düştü.

Havan mermilerinin isabet ettiği köylülerden korucu Ali Taşdemir'in 1 koyunu telef olurken, 2 koyunu da yaralandı. Esnemez köyüne sabah saatlerinde gelen askerler evlere isabet eden havan mermilerini toplarken, köylüler de tepki gösterdi. Atılan bir havan mermisinin bulunamaması üzerine köylüler kazma kürekleriyle seferber oldu. Havan mermisinin isabet ettiği Emin Aydemir'e ait evde de kazma küreklerle arama yapıldı. Havan mermisini arama çalışmaları devam ediyor.

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