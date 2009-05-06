Köye dönüş katliamı mı?

Mardin’in Mazıdağı ilçesi Bilge köyünde 44 kişinin ölümüyle sonuçlanan kanlı baskında yeni bir iddia ortaya atıldı.



Kimliğini açıklamak istemeyen bir yetkili, katliamda düğün, gelin ve evlilik gibi töre faktöründen çok, köye dönüş projesi çerçevesinde, 20 yıl sonra köye gelen büyük toprak sahiplerinin arazilerinin köy korucuları tarafından kullanılması olduğunu söyledi.



Yetkili, “Bundan yaklaşık 20 yıl önce terör nedeniyle köyü boşaltılan ve üzerlerinde büyük topraklar bulunanlar, köye dönüş projesi çerçevesinde buraya geldiler. Ancak, bu süre içinde köyde kadastro başladı ve köyde büyük arazileri bulunan aile, dönüşünde topraklarını alamadı. 20 yıl boyunca bu toprakları köyde koruculukta yapan Çelebi ailesi kullandı, kadastro ile bu arazileri üzerine aldılar. Asıl sorun köydeki kadastro çalışması ve toprakların kullanımından kaynaklandı. Ancak nişan herkesin topluca bulunmasına bir vesile oldu. Aksi halde köyün kökünü neden kazırlar. Köyde mirasçı kalmasın diye. Ve köyde mirasçı bırakmamak için o aileye yönelik bu katliam gerçekleşti. Üzerinde durulması gereken en büyük olasılık bu” dedi.



Aynı yetkili, köye dönüş projesi çerçevesinde, köyünden ayrılıp tekrar köyüne gelenlerin, eski malvarlıklarına sahip olamadıklarını söyledi. Bu sorunun bölgede yeni bu tür çatışmaları beraberinde getireceğini belirten yetkili, “Köyün sahibi aslileri gitti ve korucular bu köylülerin toprak başta olmak üzere malvarlıklarına sahip çıktılar. Döndüklerinde malvarlıklarını -ki arazi çok önemli- bulamayanlar, böyle bir sonucun doğmasına neden oldu” diye konuştu. Yetkili, köye dönüş projesinin bu sosyal boyutlarının düşünülmeden gerçekleştirildiğini belirtti ve “bu konuda, ileride böyle acılar yaşanmaması için, ciddi bir düzenleme gerekli” dedi.

