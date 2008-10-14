Köye AKP'yi birinci yapmama cezası

AKP’li belediye başkanının, geçen seçimlerde ikinci parti çıktığı Çeltikçi’yi çöplük alanı ilan ettiği iddia edildi.



Bursa’nın Orhangazi’nin Çeltikçi köyü muhtarı Nihat Kan, AKP’li Orhangazi Belediye Başkanı Yusuf Korkusuz’un seçimlerde AKP istediği oyu alamadığı için köyü, çöplük alanı ilan ettiğini söyledi.



Kan, Çeltikçi köyüne 1500 metre uzaklıktaki Sümbüllütepe’ye yaptırılması planlanan çöp toplama ve katı atık tesisinin köydeki 13 su kaynağını ortadan kaldıracağını, İznik Gölü’nü de kirleteceğini vurguladı. Belediye Başkanı Korkusuz’un seçim sonuçlarına sinirlendiğini ileri süren Kan, “Seçiminin ardından ÇED raporu hazırlatarak çöp arıtma tesisini köyümüzde yaptırmak için çalışma başlattı. Bu tesis yapılırken içme suyumuza çöp karışacak, aynı çöp İznik Gölü’nü de kirletecek” dedi. Yargıya gideceklerini belirten Kan, “Belediye Başkanı resmen katliam yapacak ama buna izin vermeyeceğiz. Yasal yollardan hakkımızı arayacağız. Ayrıca direneceğiz” diye konuştu.



Çeltikçi köyünü ziyaret eden CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel ise konuyu TBMM’ye taşıyacağını söyledi. Demirel, sonuna kadar köylünün yanında olacaklarını, çöplüğe karşı düzenlenecek eylemlere de katılacaklarını ifade etti.



Son yerel seçimlerde Çeltikçi Köyü’nde MHP 147, AKP 126, CHP 87 oy aldı. (Cumhuriyet)