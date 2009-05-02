Köyde kuduz karantinası

Elazığ’ın Alacakaya İlçesi Sularbaşı Köyü'nde öldürülen bir köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine köy karantinaya alındı.



Sularbaşı Köyü'nde Rauf Yağız'a ait bir köpeğin insanlara saldırması üzerine itlaf edildi. Köylüler haber vermesi üzerine yetkililer köpeğin başını kesip Fırat Üniversitesi Veteriner Araştırma Enstitüsü'ne gönderdi. Burada yapılan incelemede köpeğin kuduz olduğu anlaşıldı. Alacakaya Kaymakamlığı, bunun üzerin köyü karantinaya alarak 6 ay boyunca hayvan giriş çıkışına yasakladı.

