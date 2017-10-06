Köyceğiz'de polis ve jandarma kuş uçurtmuyor (2)

BAŞSAVCILIKTAN \'SICAK TEMAS YOK\' AÇIKLAMASI

Muğla\'nın Köyceğiz İlçesi\'nde, PKK\'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonunda dün 5 teröristin öldürülmesinin ardından bölgede bugün de arama ve yakalama çalışmalarına devam edilirken, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. PKK\'lı teröristlere yönelik olarak yürütülen operasyonlar çerçevesinde kaçan 2 teröristle sıcak temas sağlanmadığı belirtilen açıklamada, \"1 tutuklu, 11 gözaltı bulunan dosyamızda dün itibariyle 5 PKK\'lı terörist öldürülmüş olup, kaçak olan 2 PKK\'lı teröristi arama ve yakalama çalışmaları halen devam etmektedir\" denildi.