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Köyceğiz'de polis ve jandarma kuş uçurtmuyor (2)

BAŞSAVCILIKTAN 'SICAK TEMAS YOK' AÇIKLAMASI Muğla'nın Köyceğiz İlçesi'nde, PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonunda dün 5 teröristin öldürülmesinin ardından bölgede bugün de arama ve yakalama çalışmalarına devam edilirken, Muğla Cumhuriyet Baş

06 Ekim 2017 22:10

BAŞSAVCILIKTAN \'SICAK TEMAS YOK\' AÇIKLAMASI
Muğla\'nın Köyceğiz İlçesi\'nde, PKK\'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonunda dün 5 teröristin öldürülmesinin ardından bölgede bugün de arama ve yakalama çalışmalarına devam edilirken, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. PKK\'lı teröristlere yönelik olarak yürütülen operasyonlar çerçevesinde kaçan 2 teröristle sıcak temas sağlanmadığı belirtilen açıklamada, \"1 tutuklu, 11 gözaltı bulunan dosyamızda dün itibariyle 5 PKK\'lı terörist öldürülmüş olup, kaçak olan 2 PKK\'lı teröristi arama ve yakalama çalışmaları halen devam etmektedir\" denildi.

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