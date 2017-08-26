Köyceğiz'de 11'inci Kaunos Altın Aslan Film Festivali başladı

Cihan KAYA / KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Köyceğiz İlçesi\'nde bu yıl 11\'incisi düzenlenen Kaunos Altın Aslan Film Festivali başladı.

Köyceğiz Kaunos Altın Aslan Film Festivali açılış törenine Köyceğiz Kaymakamı Gürkan Demirkale, Belediye Başkan Vekili Muhammet Sül, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Şahin, Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Mustafa Ten, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT, Köyceğiz Belediyesi, Köyceğiz Kaymakamlığı, Kültürler Arası İşbirliği ve Diyalog Derneği\'nin katkıları ile düzenlenen festival açılış töreni, son olarak 15 Temmuz\'da yaşamını yitiren geçmişten günümüze tüm şehitler için gerçekleştirilen saygı duruşuyla başladı. 11\'inci Köyceğiz Kaunos Altın Aslan Film Festivali tarafından her yıl verilen \'Yaşam Boyu Onur Ödülleri\', Türkiye sinemasına yıllar boyu emek vermiş Nesli Çölgeçen, Cihat Tamer, Bulut Aras ve Suna Yıldızoğlu\'na verildi. Konuşmalar sonrasında keman virtiözü Ceren Aksan\'ın keman gösterisi büyük ilgi topladı. Festival organizatör Taha Feyizli ,\"Türkiye\'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Köyceğiz, gerek coğrafi konumu gerekse barındırdığı tarih, çevre ve turizm zenginlikleriyle yurtiçi ve yurtdışında bir cazibe merkezi olarak değerlendirilmekte ve her yıl yerli yabancı çok sayıda ziyaretçisini ağırlamaktadır. Bu nedenle, Köyceğiz\'de düzenlenen kültür sanat etkinlikleri Türkiye\'nin tanıtımında etkin bir rol oynamakta, kültür ve sanat dünyamıza hareketlilik ve üretkenlik kazandırmakta. Bu etkinlik vesilesiyle, sektör içerisinde bir devinim yaratılması ve yurtiçinden sinema sanatına gönül vermiş sanatçılar ile sinemaseverleri bir araya getirerek nitelikli filmleri izleme imkanının sunulması amaçlanmaktadır. Festival, Türk Sinemasına katkı sağlamasının yanı sıra Köyceğiz\'in yalnızca turizm merkezi değil bir kültür kenti olarak anılmasına katkıda bulunacaktır.\"

Kaymakam Gürkan Demirkale ise \"İlçemizde 11\'incısı gerçekleşen Kaunos Altın Aslan Türk Filmleri Festivali, katılan tüm sanatçılarımıza hayırlı uğurlu olsun. Organizasyonda emeği geçen başta belediyemize ve katkı sağlayan tüm kurumlarımıza çok teşekkür ederim. Herkese bol sinemalı günler diliyorum\" dedi

Açılış töreninin ardından 11\'inci Köyceğiz Kaunos Altın Aslan Film Festivali, Ozan Açıktan\'ın yönettiği \'Annemin Yarası\' gösterimiyle başladı. Festival \'Görümce\', \'Olanlar oldu\', \'Babamın kanatları\', \'Tatlım tatlım\' \'Sen benim herşeyimsin\' \'Dağ 2\' ve kapanış filmi \'Bordo Bereliler Suriye\' filmlerinin gösterimiyle son bulacak.

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