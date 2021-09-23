Köyceğiz yangınından etkilenen çocukların mutlu günü

Muğla Köyceğiz bölgesinde yangından olumsuz etkilenen çocuklar, “Suda Hayat Var” etkinliği kapsamında Sarıgerme ve Dalyan sularında mutlu bir gün geçirdi.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Muğla’da çıkan yangınlardan sonra, Ortaca ve Köyceğiz Kaymakamlıkları desteğiyle “Suda Hayat Var” etkinliğini düzenleyen Dalyan Turizm Tanıtım Sosyal Gelişim ve Eğitim Vakfı (TUSEV), 50 çocuğa yelkenli, kano ve kürek turu yaptırdı. Bir çoğu hayatlarında ilk kez su sporlarıyla tanışan çocuklar etkinlikte kısa süreliğine de olsa mutlu zaman geçirdi.

Dalyan Delta Su Sporları Klubü tarafından koordine edilen sosyal sorumluluk etkinliğinde, ağırlığı kırsal bölgelerde yaşayan çocuklar, Sarıgerme’de yelkenli katamaran, Dalyan kanalında ise kano ve kürek yaparak su sporları ile tanıştılar. Yangınlar nedeniyle geçtiğimiz ay zor zamanlar geçiren çocuklar, can yelekleriyle su üzerinde gün boyunca neşeli zaman geçirerek mutlu bir tablo çizdiler.

2019 yılında, Dalyan’ın doğasını korumak ve sosyal gelişimi desteklemek üzere kurulan TUSEV’in Yönetim Kurulu Başkanı Başar Koşargelir, yangın bölgesinde yaşayan çocuklara yönelik yapılan “Suda Hayat Var” etkinliğinden duydukları mutluluğu dile getirdi.

“Bölgede doğa sporlarıyla ekoturizmi geliştirmeyi hedefliyoruz”

Dalyan’ın turizmini geliştirirken, bölgenin sosyal gelişimini de sağlamak misyonlarından bahseden Koşargelir, “"Amacımız bu gençlerden yetenekli olanları yada ilk kez doğa sporları ile buluşan gençlerimizi ilerde burslarla beraber mili sporcu kültüründe yetiştirmek. TUSEV 2019 yılında kurduğumuz bir sivil toplum kuruluşu, öncelikli amacı turizm faaliyetlerini geliştirmekle beraber sosyal faaliyetler ve eğitim anlamında da bölgede farkındalık yaratmak istiyoruz. 15-16 Ekimde Dalyan Açık Su Yüzme Yarışmasını yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Koşargelir, ayrıca Dalyan’ın su sporları merkezi haline gelmesinin, TUSEV’in üzerinde çalıştığı ekoturizm master planı kapsamında kritik önemde olduğuna da değindi.

“Çocukların su sporlarıyla buluşmasını amaçlıyoruz”

TUSEV Yönetim Kurulu Üyesi ve Dalyan Su Sporları Klubü yöneticisi Ertuğrul Ercan ise “Suda Hayat Var” etkinliğini geleneksel hale getirerek dağ köylerinde yaşayan çocukları su sporları ile buluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

"Köyceğiz yangınında bölgede etkilenen çocukların su sporlarıyla oryantasyonunu yapıyoruz. İlk olarak Sarıgerme'de yelkenli katamaran etkinliğimiz oldu. Orada bazı çocuklarımızın denizle ve yelkenle ilk kez tanıştığına şahit olduk. Şimdi Dalyan'da kano eğitimi alıyorlar. Etkinliği geleneksel hale getirerek dağ köylerindeki çocukları su sporları ile buluşturmak istiyoruz. Aynı zamanda yetenekli çocuklara TUSEV vakfı olarak burs vermek istiyoruz." şeklinde konuşan Ercan, etkinlikte çocukların bir günlüğüne de olsa mutlu zaman geçirdiklerine dikkatleri çekti.

“Dünya Su Sporları Festivalini yapmayı hedefliyoruz”

İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Kubilay Çimen, etkinliğin çocukların sosyal anlamda motivasyonlarını geliştirmek için önemli olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Çimen, sözlerini şöyle sürdürdü; "Bu tür faaliyetlerin bölgede hem ekonomiye hem de sporun bir kültür halinde gelişmesine, toplumda yaygınlaşmasına çok büyük etkileri var. Uzun vadede TUSEV ve Dalyan Delta Su Sporları Derneği öncülüğünde Dünya Su Sporları Festivalini yapmayı hedefliyoruz. Bunu yapabilmek için öncelikle lisanlı sporcu sayısını artırmalıyız. Bu bölgedeki gençlerin su sporlarını tanımalarını, bilmelerini ve yapmalarını sağlamalıyız. Bir alt yapı oluşturmak gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda bu festivali yapmak istiyoruz ve bu faaliyetlerde onun alt yapısı olarak şekilleniyor."

Etkinlik sonunda “Suda Hayat Var” etkinliği katılımcılarıyla çocuklar, bölgedeki yangınlarda kaybedilen doğal değerlerin yeniden kazanılmasına katkıda bulunmak amacıyla birlikte fidan dikti.