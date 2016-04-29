Köy yoğurtlarında ambalaj tehlikesi

Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Sadettin Korkut, "Köy ve ev yoğurdu" etiketiyle açıkta satılan yoğurtlar için merdivenaltı üretim uyarısı yaptı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Sadettin Korkut, "köy ve ev yoğurdu" etiketiyle piyasada gittikçe daha sık görülen yoğurtların açıkta satılan, hiçbir denetim ve kontrolden geçmeyen sütlerden yapılma ihtimalinin yüksek olduğunu hatırlatarak, merdivenaltı üretim için de uyardı. Sadettin Korkut, Türkiye'nin birçok bölgesinde tüketicinin daha sağlıklı diyerek tercih ettiği açık süt satışına değinerek, şöyle konuştu:

"Halkımız alışkanlıkları konusunda muhafazakar. Zor vazgeçiyor. Anadolu'da çok yaygın olan, büyük şehirlerimizde sitelerin kapısına kadar gelen açık sütlerin kaynağını çok iyi sorgulamalıyız. Ev kadınlarının, ev yoğurdu yapmak için satın aldıkları açık sütün, sağlık sorunlarına yol açabileceğini dikkate almalıyız. Türkiye'de sofralarda en çok tüketilen ürünlerden süt ve yoğurt konusunda büyük bir tartışma var. Toplumda artan 'doğal ürün' talebine paralel olarak neredeyse her köşede görmeye başladığımız 'köy yoğurdu' iddiasındaki ürünlerin menşeinin titizlikle sorgulanması gerek."

Sadettin Korkut, ambalaja giren yoğurtları satın alırken de mutlaka etiketli ürünler tercih edilmesi gerektiğini kaydetti. Tüm gıda maddelerinin, gıda ile temasa uygun malzemelerden yapılmış ambalajlarda satışa sunulmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Korkut, şunları söyledi:

"Denetimsiz satılan süt ve yoğurtta karşılaşılan büyük sorunlardan birisi de budur. Sokakta, çarşıda, açıkta gıda ambalajına uygun olmayan renkli kutularda 'köy yoğurdu' iddiasıyla ürün satışı olduğunu görüyoruz. Tekrar tekrar kullanılıyorsa hijyenden söz edilemez. Kayıt dışı ürünlerden uzak durmak her şeyden önce sağlıklı gıda tüketiminin ilk şartıdır. Unutmayalım ki, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın izniyle üretim yapan, yasal standartlara uygun ambalajlarda satışa sunulan ürünleri tüketme konusunda daha bilinçli davranmalıyız."