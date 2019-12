Köy okulunda parçalı eğitim

Isparta'nın Yalvaç İlçesi'ne bağlı Yağcılar Köyü'nde eğitim, 3 parçalı şekilde yürütülüyor. Yağcılar İlköğretim Okulu'nun ana sınıfı öğrencileri muhtarlık odasında, 5 ve 6'ncı sınıflar düğün salonunda, 1, 2, 3, 4, 7 ve 8'inci sınıflar okulun ana ve idari binasında eğitimlerini sürdürüyor.



Yalvaç'a 4 kilometre uzaklıktaki 1200 nüfuslu Yağcılar'daki İlköğretim Okulu'nun 150 öğrencisi, bina yetersizliği nedeniyle farklı binalarda eğitim görüyor. 13 öğretmenin görev yaptığı, 8 şubesi bulunan okulda sadece 4 sınıf olduğu için ana sınıfı öğrencileri muhtarlık odasında, 5 ve 6'ncı sınıflar düğün salonunda, 1, 2, 3, 4, 7 ve 8'inci sınıflar okulun ana ve idari binasında eğitimlerini sürdürüyor.



Aynı alan içerisinde eğitim kompleksi gibi bloklara ayrılan okul sahasında, idari bina A Blok, ana okulu B blok, düğün salonunu C blok ve köy konağı D blok olarak isimlendiriliyor. Ana binanın dışında bulunan tuvalet tüm öğrenciler tarafından ortak kullanıyor. Ana sınıfının odasını işgal ettiği muhtar ise işlerini kahvehaneden yürütüyor.



Yağcılar Köyü'ndeki öğrenci velileri, bu şartlarda çocuklarının başarılı olamayacağını, yetkililerin mevcut eğitim şartlarını görmesi gerektiğini söyledi. İl Genel Meclisi'nin AKP'li üyesi Osman Çiftçi, seçim çalışmaları sırasında gördüğü okulun durumunun içler acısı olduğunu kaydetti. İl Genel Meclisi'nin ilk toplantısında bu konuyu gündeme getireceğini söyleyen Çiftçi, "Çocuklarımız uzay çağında böyle bir eğitime layık değil. Adeta toplama eğitim kompleksi olmuş. Acil olarak köye okul yapılmalı ya da başka bir çözüm bulunmalı" diye konuştu.



Eğitim aksamıyor



Bloklara ayrılmış binaların aynı alan içerisinde olduğunu kaydeden Milli Eğitim Müdürü Tacettin Yılmaz, ``Alandaki diğer binalar da bizim. Mevcut okul binası eski ve yetersiz. Her yere yeni okul yapma şansımız yok. Boş olan binaları bu şekilde değerlendiriyoruz. Ama ileriki yıllarda bu konuda bir gelişme olur. Sonuçta şu an sorun çözülmüş durumda. Orada eğitim de aksamıyor'' diye konuştu.