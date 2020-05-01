Köy muhtarından 1 Mayıs gözaltıları yorumu: Devletin yapısına karşı anarşist bir davranış varsa bu kişiler ölümü hak eder

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay'ın 1 Mayıs'ta Taksim'e çiçek bırakmak isteyen DİSK üyelerinin gözaltına alınmasına "Faşizm" diye eleştirmesinin ardından, Kocaeli'nde Ali Akbaş adlı bir muhtar, "Faşist polis, öyle mi gerçekten? Ulan ben yetkili olacağım, anında vur emri!" diye paylaşım yaptı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay, 1 Mayıs kutlamaları için Taksim Meydanı'na çelenk bırakmak isteyen DİSK üyelerinin gözaltına alınmasını "Faşizm" benzetmesiyle eleştirdi.

Atay'ın sözleri üzerine, Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Kabaoğlu köyünün muhtarı Ali Akbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Faşist polis, öyle mi gerçekten? Ulan ben yetkili olacağım, anında vur emri" dedi.



Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın ulaştığı Akbaş, paylaşımının arkasında olduğunu belirterek, "Benim bir dünya görüşüm var. Bu görüşümle ilgili bir suç varsa, savcı beni sorgular. Mülki amirim de kaymakamdır. O da beni sorgulayabilir" dedi.

"Bugün ABD'de polis kurşunu çakıp bir kişiyi vurduğunda ne oluyor? Yerle yeksan mı oluyor ABD" diyen muhtar Akbaş, "Devletin yapısına karşı anarşist bir davranış varsa, bu kişiler ölümü hak eder. Devletimin ambulansına sopayla vuran bir kişi olursa, o ölümü hak eder" ifadelerini kullandı.

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