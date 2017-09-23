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Köy muhtarı, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

Sinan HARMANCI/TAŞOVA (Amasya), (DHA) - AMASYA’nın Taşova İlçesi Dereköy Köyü muhtarı Fahri Uçar, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

23 Eylül 2017 02:11

Sinan HARMANCI/TAŞOVA (Amasya), (DHA) - AMASYA’nın Taşova İlçesi Dereköy Köyü muhtarı Fahri Uçar, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Taşova İlçesine bağlı Dereköy Köyü Muhtarı Fahri Uçar, bu akşam evinin yakınlarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Uçar, çağırılan ambulansla Taşova Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Uçar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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