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Köy meydanında cinayet

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU - KASTAMONU'da, eski muhtar, traktör römorku satışı yüzünden tartıştığı köylüsü tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

11 Haziran 2018 11:43

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU - KASTAMONU\'da, eski muhtar, traktör römorku satışı yüzünden tartıştığı köylüsü tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
Olay Kastamonu merkeze bağlı Ömerli köyünde dün akşam meydana geldi. Aynı köyde yaşayan İlhan Y. ve Hüsnü Doğan, köy meydanında karşılaşıp, iddialara göre traktör römorku satışı yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrası belindeki tabancayı çıkartan İlhan Y., eski muhtar Hüsnü Doğan’ı göğsünden vurdu. Kastamonu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Hüsnü Doğan (51) kurtarılamadı. Olay sonrası 37 AP 750 plakalı otomobille kaçan ve kamyonculuk yaptığı öğrenilen İlhan Y., bir süre sonra Kastamonu Şehit Recep Şahin Polis Merkezi\'ne teslim oldu.

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