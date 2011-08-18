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Yaşam

Köy korucusunun cenazesi toprağa verildi HAKKARİ (A.A)

18 Ağustos 2011 01:15

-Köy korucusunun cenazesi toprağa verildi HAKKARİ (A.A) - 17.08.2011 - Hakkari-Çukurca karayolundaki terörist saldırıda şehit olan köy korucusu Cabbar Gültekin'in cenazesi, Kırıkdağ köyünde toprağa verildi. Hakkari-Çukurca karayolunun 12. kilometresinde, askeri konvoyun geçişi sırasında terör örgütü PKK üyelerince yola döşenen 4 patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan korucu Cabbar Gültekin'in (40) Türk bayrağına sarılı cenazesi, yakınları tarafından Hakkari Asker Hastanesinin morgundan alınarak kent merkezine bağlı Kırıkdağ köyüne getirildi. Şehidin eşi Şirin Gültekin, eşinin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Şehit korucunun cenazesi, namaz kılınmasının ardından Kürtçe ağıtlar eşliğinde köy mezarlığında toprağa verildi. Cabbar Gültekin'in evli ve 6 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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