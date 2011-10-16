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Köy korucusu serbest TUNCELİ (A.A)

16 Ekim 2011 17:56

-Köy korucusu serbest TUNCELİ (A.A) - 16.10.2011 - Tunceli'de teröristlerin kaçırdığı geçici köy korucusu serbest bırakıldı. Tunceli Valisi Mustafa Taşkesen, terör örgütü PKK mensupları tarafından Tunceli-Erzincan kara yolunda aracı durdurularak kaçırılan geçici köy korucu başı İsmail Gürbüz'ün serbest bırakıldığını söyledi. Gürbüz'ün, 27 Eylül 2011 günü akşam saatlerinde, Tunceli-Erzincan kara yolunun 37. kilometresinde aracıyla seyir halindeyken teröristler tarafından durdurularak kaçırıldığını hatırlatan Taşkesen, köy korucusunun dün serbest bırakıldığını açıkladı.

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