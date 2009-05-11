Köy korucusu Deli Çay'da kayboldu

Van'ın Erciş İlçesi'nde köy korucusu 43 yaşındaki Vahdettin Kaya, at sırtında Deli Çay'ı geçerken, suya düşerek akıntıya kapıldı. Jandarma ile Van Sivil Savunma ve Arama Kurtarma ekipleri, Kaya'nın bulunması için çalışma başlattı.



Kızılören Köyü'nde 10 yıldan bu yana koruculuk yapan Vahdettin Kaya, yaylaya gitmek için köy yakınında bulunan Deli Çay'dan geçmek istedi. At sırtında azgın sudan geçmek isteyen Kaya, aniden atın dengesi kaybetmesi üzerine suya düştü. Akıntıya kapılan Kaya, köylülerin arama çalışmasına rağmen bulunamayınca Kaymakamlığa bilgi verildi. Bunun üzerine jandarma ve Van'dan gelen Sivil Savunma ve Arama Kurtarma ekipleri, Kaya'nın bulunması için 20 kilometrelik Deli Çay'da çalışma başlattı.

