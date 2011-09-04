-Köy korucularına saldırı: 2 ölü, 4 yaralı YÜKSEKOVA (A.A) - 04.09.2011 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Dağlıca bölgesinde görev yapan geçici köy korucularına terör örgütü PKK üyelerince düzenlenen saldırıda 2 korucu öldü, biri korucu 4 kişi yaralandı. Hakkari Valisi Muammer Türker, ilçenin Dağlıca köyü Yeşiltaş mezrası yakınlarında devriye görevi yapan koruculara terör örgütü PKK üyelerince uzun namlulu silah ve el bombalarıyla saldırıda bulunulduğunu belirtti. Saldırıda 2 korucunun hayatını kaybettiğini, bir korucunun yaralandığı bildiren Türker, bölgede bulunan bir inşaat şantiyesine de aynı örgüt üyelerince el bombası atılması sonucu 3 işçinin hafif yaralandığını söyledi. Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyonların sürdürüldüğü öğrenildi.