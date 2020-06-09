Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha Duymaz: Hukuki işlem başlatacağım

Hatay'da köy evindeki mutfağında yaptığı yemek ve tatlı çeşitlerini videoya çekerek paylaşan Taha Duymaz'ın sosyal medya hesabı, şikayetler üzerine kapatıldı. Yaptığı başvuru sonucu hesabı yeniden kullanıma açılan Duymaz, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Ailesiyle yaşayan Taha Duymaz, küçük mutfağından yaptığı yöresel lezzetleri ve farklı tarifleri sosyal medyadan paylaşmaya başladı. Yaptıklarını videoya kaydedip sosyal medyada yayınlayan Duymaz, 1 milyonu geçen takipçi sayısıyla son günlerde sosyal medya fenomeni haline geldi. Taha Duymaz, ileride iyi bir aşçı olmayı hedeflerken, aralarında Gülben Ergen ve Demet Akalın'ın da bulunduğu ünlü isimlerin de kendisine destek vermesiyle çok sayıda takipçi kazandı.

Sosyal medyada fenomen haline gelen ve kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği Taha Duymaz'a çeşitli hesaplardan aldığı reklam ücreti üzerine eleştiriler yapıldı. Eleştirilere cevap veren Duymaz'ın sosyal medya hesabı üst üste 'spam' olarak işaretlenmesi üzerine kapatıldı. Duymaz, 1,3 milyon takipçisi olan hesabının yeniden açılması için form doldurup, başvuru yaptı. Duymaz'ın yaptığı başvuru sonucunda hesabı yeniden kullanıma açıldı.

"Bu süreç beni çok yıprattı"

Instagram hesabı kapatılınca ne yapacağını bilemediğini kaydeden Taha Duymaz, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Yıllardır emek verdiğim 1,5 milyon takipçisi olan sayfam elimden gitti. Hayallerim emeklerim elimden alındı. Gerçekte üzerimde çok büyük bir psikolojik baskı var, çok üzgünüm. Benim emeğim kadar ailemin de emekleri var. Bir takım insanlar adımıza fake hesaplar açıp, hakaretlerde bulunuyorlar. Bunları yapan biz değiliz, kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu süreçle ilgili hukuki süreç başlatacağım. Bu süreç beni çok yordu, çok yıprattı. Rahatsızlığımdan dolayı yarım bıraktığım tedavime devam edeceğim. Ben yine aynı Taha'yım, yemeklerimi yapmaya devam edeceğim, ne olursa olsun bırakmayacağım ve yılmayacağım. Ben takipçilerimin yanında olacağım onların da benim yanımda olmasını bekliyorum."

Taha'nın babası Mehmet Duymaz da oğlunun büyük bir baskı altında olduğunu belirterek, "Yıllardır verdiği emekler bir anda boşa gitti. Ne olursa olsun oğlumun yanındayım" dedi. (DHA)