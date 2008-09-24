Kovulan işçiler CEO’yu linç etti

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Başkent Yeni Delhi’nin dışındaki fabrikanın önünde toplanan yaklaşık 150 işçi, şirketin 47 yaşındaki CEO’su Lalit Kişore Çoudhari’yi demir çubuklar ve tahta sopalarla döverek öldürdü.Maşlarına zam istedikleri için işten atıldıkları belirtilen çalışanların bu meseleyi görüşmek üzere fabrikaya çağrıldıkları, ancak işçilerin kendileriyle konuşmaya çalışan Çoudhari’ye saldırdıkları belirtildi.Hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybeden CEO’nun kafasına aldığı ağır darbeler sonucu öldüğü belirlendi.