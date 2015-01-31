Kovulan Burger King müdürü konuştu: Patatesleri alan Halil'e vurduğum için pişmanım

Burger King Şirinevler şubesinde müşterinin bıraktığı patatesleri almak isteyen Suriyeli çocuğu darp eden müdür Ö.E. savcılıktaki ifadesinde, "Çocuğa vurduğum için pişmanım" dedi. Hakkında, 'çocuklara şiddet uygulamak'tan işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakılan Ö.E.'nin iş akdi feshedildi. Ancak oğlu dayak yiyen çocuğun annesinin de işten atıldığı öğrenildi.

Şirinevler’deki Burger King şubesinde 21 Ocak akşamı, bir müşterinin bıraktığı patatesleri almak isteyen 11 yaşındaki Suriyeli Halil ve 2 arkadaşına restoranın gece vardiya müdürü olan Ö.E. müdahale etmişti. Suriyeli Halil’i darp eden Ö.E.’yi bir kadın müşteri durdurmuştu.

Müşteriler rahatsız’

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifade veren Ö.E., “Çocuklar sık sık restorana geliyordu. Müşterilerin önündeki yiyecekleri alıyor ve rahatsızlık veriyorlardı. Olay günü de bir müşterinin önündeki yiyecekleri aldıklarını zannederek müdahale ettim. Çocuğa vurduğum için pişmanım” dedi.

Aile şikâyetçi değil

Burger King yönetimi tarafından iş akdi feshedilen Ö.E. hakkında çocuklara şiddet uygulamaktan işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ö.E. hakkında hazırlanan dosya da savcılığa gönderildi. Suriyeli Halil’in annesinin Ö.E.’den şikâyetçi olmadığı bildirildi.