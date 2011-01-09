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Yaşam

Kovulacağınızı nasıl anlarsınız?

Forbes.com’da yayımlanan bir haberde, işten çıkarılma yönünde 8 işaret ve bunu önlemenin yolları hakkında tavsiyeler yayımlandı.

09 Ocak 2011 02:00

T24 - ABD’nin iş çevrelerinin web sitesi Forbes.com’da yayımlanan bir haberde, işten çıkarılma yönünde 8 işaret ve bunu önlemenin yolları hakkında tavsiyeler yayımlandı.


“İşten Çıkarılma Yönünde 8 İşaret” başlığıyla Claire Bradley tarafından kaleme alınan yazıda, işsizlik oranlarının giderek yükseldiği bu dönemde, arkadaşlarının, aile fertlerinin ya da iş arkadaşlarının işten çıkarıldığını görenlerin, “acaba sıra ben de mi?” sorusunu kendilerine yöneltikleri belirtilerek, bu durumun doğru olup olmadığının 8 işaretinin bulunduğu belirtildi:

Çalıştığınız şirket satıldıysa size söylenen ‘İşiniz garanti. Kimse çıkarılmayacak’ sözüne inanmayın. Kartlar mutlaka yeniden karıştırılacaktır. Kartınızı sıkı tutun, şirkete katkınızı iyi anlatın.

Maaşlar aksıyorsa yan ödemeler kesildiyse tehlike var demektir. Özgeçmişinizi bir kenarda hazır tutun ancak patronun yeni politikasına gönülden uyduğunuzu gösterin. Bu mali açıdan zor dönemden geçen şirketiniz gözünde sizin değerinizi artırır.

İş arkadaşlarınız işten çıkarılıyorsa, sıranın size gelmeyeceğini düşünmek gibi bir saflığa kapılmayın. Özgeçmişinizi hazır tutun.

Artık önemli kararların alındığı toplantılara çağrılmıyorsanız, iş aramaya koyulun.

Patronunuzla geçinemiyorsanız, o zaman işiniz tehlikede demektir. Patronunuz doğal olarak işten birini çıkartması istendiğinde ilk olarak sizi düşünecektir. Eğer durum buysa şirket içinde başka bölümlere geçmeye çalışın.

İşte size önemsiz ya da anlamsız işler verilmeye başlandıysa, bu sizin yeteneklerinize değer verilmediğini gösterir. Derhal yeteneklerinizi şirketin ilgisinin odak noktası haline getirmeye çalışın. Kimsenin yapmak istemediği işlere gönüllü olun ve şirkette yok olmak istemediğinizi gösterin.

Projeleriniz erteleniyorsa ya da rafa kaldırılıyorsa, bu sizin yakında işten çıkarılacağınızın büyük bir işareti olabilir. Bu durumda şirket içinde başarabileceğiniz projeleri bulun ve şirket için yararlı olduğunuzu gösterin.

Şirket sizin işiniz için birini arıyorsa ve siz de bunu gazetede çıkan bir iş ilanında gördüyseniz, dikkatli olun. Şirket personel sayısını artırmak istiyorsa sorun yok, ama öyle değilse bu sizin yakında işten çıkarılabileceğinizi gösterir. Hatta daha işten çıkarılmadan sizden işe yeni alınan elemanı eğitmeniz de beklenebilir, o yüzden hemen özgeçmişinizi gözden geçirin.



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