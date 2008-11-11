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Yaşam

Kovboydan 'gay' olurda Çobandan olmaz !

'Destere' filminin eşcinsel çoban kahramanları çok tartışılacak. Yapımcı; "Bu bir komedi filmi" derken, gerçek çobanlar "Bizden eşcinsel çıkmaz" diyor.

11 Kasım 2008 02:00

'Destere' filminin eşcinsel çoban kahramanları çok tartışılacak. Yapımcı; "Bu bir komedi filmi" derken, gerçek çobanlar "Bizden eşcinsel çıkmaz" diyor..
Geçtiğimiz aylarda Aysun Kayacı'nın "Benim oyum neden dağdaki çobanla eşit?" sözüyle ayağa kalkan çobanlar yine isyan edecek. Çünkü Gürcan Yurt'un senaryosunu yazıp, Ahmet Uygun'la birlikte yönettiği 'Destere' filminde eşcinsel çobanlar var!

Vizyon 20 Kasım'da

Filmin bir sahnesinde iki çoban, birbirlerine göz süzüp, el ele tutuşarak bir çadıra giriyor. Çobanların kepeneklerindeki denizatı figürleri de dikkat çekiyor. Bilindiği üzere denizatlarının sadece erkekleri ürüyor. Bu arada gösterim tarihi 20 Kasım olan 'Destere' filmindeki bu iki eşcinsel çoban, akıllara 2006'da 'En İyi Film' Oscar'ını kazanan 'Brokeback Mountain' filmini getirdi. Filmde iki kovboyun (Amerikan çobanı) eşcinsel ilişkisi anlatılıyordu.

Gay nedir?

Fransızca gai kökünden gelmektedir. Aslen "neşeli, umursamaz" ve "canlı renkli, gösterişli" anlamlarına gelen "gay" tabiri 1960'lı yıllardan itibaren erkek eşcinseller tarafından kendilerini tanımlamak amacıyla kullanılmaya başlanmıştır.

Eşcinselliğin nedenleri, muhtemelen, insanın doğuştan gelen veya doğasından kaynaklanan özellikleri ile çevresel faktörler ya da toplum etkisinin bir bileşimidir. tıbbi olarak Hastalık kabul edilmez. Her toplumsal kesim ve kesitte rastlanan eşcinsellik genelde toplumumuzda "ayıp" olarak görünür ve eşcinsel olanlar dahi bunu söylemekten kaçınır.

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