Kovboydan 'gay' olurda Çobandan olmaz !

'Destere' filminin eşcinsel çoban kahramanları çok tartışılacak. Yapımcı; "Bu bir komedi filmi" derken, gerçek çobanlar "Bizden eşcinsel çıkmaz" diyor..Geçtiğimiz aylarda Aysun Kayacı'nın "Benim oyum neden dağdaki çobanla eşit?" sözüyle ayağa kalkan çobanlar yine isyan edecek. Çünkü Gürcan Yurt'un senaryosunu yazıp, Ahmet Uygun'la birlikte yönettiği 'Destere' filminde eşcinsel çobanlar var!Filmin bir sahnesinde iki çoban, birbirlerine göz süzüp, el ele tutuşarak bir çadıra giriyor. Çobanların kepeneklerindeki denizatı figürleri de dikkat çekiyor. Bilindiği üzere denizatlarının sadece erkekleri ürüyor. Bu arada gösterim tarihi 20 Kasım olan 'Destere' filmindeki bu iki eşcinsel çoban, akıllara 2006'da 'En İyi Film' Oscar'ını kazanan 'Brokeback Mountain' filmini getirdi. Filmde iki kovboyun (Amerikan çobanı) eşcinsel ilişkisi anlatılıyordu.Fransızca gai kökünden gelmektedir. Aslen "neşeli, umursamaz" ve "canlı renkli, gösterişli" anlamlarına gelen "gay" tabiri 1960'lı yıllardan itibaren erkek eşcinseller tarafından kendilerini tanımlamak amacıyla kullanılmaya başlanmıştır.