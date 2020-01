Kovancılar'da toplu açılış ve temel atma töreni

Nursel ŞENGEZER/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'ın Kovancılar İlçe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Şükrü Kacar Parkı, Şehit Yunus Parkı ve Kapuaçmaz Parkı Mesire alanı ile 12 semt sahası düzenlenen törenle toplu olarak hizmete açılırken, doğalgaz ve kanalizasyon şebekesi, içme suyu isale hattı, 300 tonluk su deposu ve canlı hayvan pazarı inşaatının ise temeli atıldı.

İlçe merkezinde düzenlenen açılış ve temel atma törenine Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Bingöl Valisi Ali Mantı, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Fırat Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Elazığ milletvekilleri Metin Bulut, Ömer Serdar, Ejder Açıkkapı, Tahir Öztürk, Kovancılar Kaymakamı Hasan Gündoğdu, Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar ile belde belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar, burada yaptığı konuşmada projeler hakkında detaylı bilgi verdi. Kovancılar Kaymakamı Hasan Gündoğdu da, projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Milletvekillerin yaptığı kısa konuşmadan sonra Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım da yaptığı konuşmada, Elazığ\'ın her geçen gün kalkınıp geliştiğini belirterek, bunda ilin yöneticilerinin birlikteliğinin büyük payı olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

\"Etrafımız adeta ateş çemberi. Ülkemiz ve ilimiz bir huzur ve güven havzası. Elazığ halkı bayrak, batan, millet ve mukaddesatına her zaman en önde sahip çıkıyor, bu nedenle sizlere müteşekkiriz. Dünyaya açılan, büyüyen, gelişen ve farklı bir soluk, anlayış getiren bir ülkeyiz. Dünyaya insanlık götürüyoruz. Dünyanın her neresinde bir ihtiyaç ve sıkıntı varsa ülkemiz Osmanlı anlayışında olduğu gibi oraya yetişiyor.\"

Konuşmaların ardından okunan Kuran-ı Kerim ardından dualar eşliğinde temel atma ve toplu açılış kurdelesi kesildi.

