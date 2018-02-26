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Kovalamacada durdurulan araçtan tabanca ve uyuşturucu çıktı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polisin 'dur' ihtarına ateşle karşılık vererek kaçan ve kovalamaca sonucu durdurulan otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı

26 Şubat 2018 14:10

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, polisin \'dur\' ihtarına ateşle karşılık vererek kaçan ve kovalamaca sonucu durdurulan otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı. Arama yapılan otomobilde ise 1 tabanca ile uyuşturucu ele geçirildi.
Dün devriye görevi yapan polis Zeytinli Mahallesi\'nde durumundan şüphelendiği plakası öğrenilemeyen otomobili durdurmak istedi. Ancak içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobilden uyarıya ateşle karşılık verildi. Ateş açarak kaçmaya başlayan otomobil, takviye polislerin de desteğiyle kısa sürede durduruldu. Çeşitli suçlardan aranan M.A.G., B.Ç. ve F.M.\'yi gözaltına alan polis, otomobilde yaptığı aramada ise bir tabanca ile uyuşturucu ele geçirdi. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülerek sorgulanan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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