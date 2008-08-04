Kovalainen siftah yaptı

Tempo24-



Formula1 2008 sezonunun 11. yarışı 70 turluk Macaristan Grand Prix'si, takvimin Monaco'dan sonra en yavaş ikinci pisti olan ve geçiş imkanının çok kısıtlı olduğu 3.481 m uzunluğundaki Hungaroring'de yapıldı.



Startta sergilediği inanılmaz performansla liderliği devralan Felipe Massa bitime 3 tur kala iflas eden motoru sebebiyle yarışa veda edince McLaren pilotu Heikki Kovalainen, kariyerinin ilk birinciliğini elde etti. Önceki gün yapılan sıralama turlarında çok iyi bir performans sergileyerek yarışa 4. sırada başlayan Toyota pilotu Glock, harika bir yarışın ardından kariyerinin en iyi derecesini elde edip 2. sırada finiş gördü. Sıralama turlarında hayal kırıklığına yol açarak 6. sırada yarışa başlayabilen Ferrari'nin dünya şampiyonu pilotu Kimi Raikkonen, son ana kadar zorladığı Glock'u geçemedi ve 3.lükte kaldı.



