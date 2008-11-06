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Spor

Kötü yönetime sarı kart

İlk yarısını Arjantin ekibinin 2-0 önde tamamladığı maçın ikinci yarısında Botafogo'nun beraberlik golünü de atan Andre Luiz, kime kart gösterdi?

06 Kasım 2008 02:00

İlk yarısını Arjantin ekibinin 2-0 önde tamamladığı maçın ikinci yarısında Botafogo'nun beraberlik golünü de atan Andre Luiz, gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Maçın Şilili hakemi, Andre Luiz'e sarı kartını çıkartmak istedi.

Dün gece oynanan Copa Nissan Sudamericana 3. Tur maçında ilginç bir olay yaşandı. Brezilya temsilcisi Botafogo ile Arjantin ekibi Estudiantes, Joao Havelange Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısını Arjantin ekibinin 2-0 önde tamamladığı maçın ikinci yarısında Botafogo'nun beraberlik golünü de atan Andre Luiz, gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Maçın Şilili hakemi, Andre Luiz'e sarı kartını çıkartmak istedi.

Brezilyalı orta saha oyuncusu hakemin elinden sarı kartını aldı ve hakeme gösterdi. Bunun üzerine maçın hakemi Carlos Chandía, Luiz'i kırmızı kartla oyundan attı.

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