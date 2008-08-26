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Yaşam

Kötü sesli müezzin avı!

İstanbul’da sesi güzel olmayan müezzinlerin bulunduğu camilerde ezan merkezi sistemden okunacak.

26 Ağustos 2008 03:00

İstanbul Müftüsü Mustafa Çağrıcı, vatandaşlardan güzel ezan okunmayan camileri ilçe müftülüklerine bildirmelerini istedi.
Yeni başlayan uygulamayı anlatan İstanbul Müftüsü Çağrıcı, “Süleymaniye Camii’nde çok güzel ezan okunuyor. Hemen yanı başındaki mescitte ise çok çirkin ezan okunuyor.
Ben bile rahatsız oluyorum, vatandaş nasıl rahatsız olmasın? Onun için mescidi, merkezi sisteme bağladık ama görevli müftülüğün dibinde olduğu halde yine akşam, yatsı, sabah ezanlarında sistemin dışına çıkıyor. Niye? Takmış kafaya, ‘Her ezan kendi yerinde okunmalıdır, merkezi sistemle ezan okunduğunda ezan okunmuş sayılmaz’... Böyle bir şey yok” dedi.
Türkiye’de 70 bin, İstanbul’da ise 3 binin üzerinde cami bulunduğunu belirten Çağrıcı, merkezi sistemin İstanbul’da sadece Silivri, Çatalca, Sarıyer ve Kadıköy ilçelerinde uygulandığını, diğer ilçelerde de frekansların elverdiği ölçüde merkezi sisteme geçilmesi çalışmaları yaptıklarını kaydetti.

‘Musevi bile istiyor’
İstanbul’un farklı dinlere mensup kişilerin bir arada yaşadığı bir kent olduğuna değinen Çağrıcı, “Musevi cemaatinin ileri gelenlerinden birisi bana telefon etti. ‘Hocam, bizim bir müezzinimiz vardı. O ezan okuyacağı zaman balkona çıkardık, ezanımızı dinlerdik, bittikten sonra dinimize göre dua ederdik. Müezzinimizi aldınız, yerine birini verdiniz, bizi kurtarın’ dedi. Dolayısıyla bir Musevi dahi istiyor ki İstanbul’da güzel ezan okunsun” dedi.

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