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Yaşam

Kötü hava ve yoğun sisten etkilenen Konya'da hava ulaşımı iptal oldu

Polis ekipleri yoğun sis ve buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı

29 Aralık 2015 02:22

Konya'da dün akşamdan itibaren etkili olan yoğun sis kara ve hava ulaşımını olumsuz yönde etkiledi. Kötü hava sebebiyle Konya-İstanbul uçak seferlerinin iptal edildiği duyurulurken, polis ekipleri de yoğun sis ve buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.

DHA'nın haberine göre, Konya kent merkezi ve ilçelerinde dün akşamdan itibaren etkili olan yoğun sis hava ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi.

Havalimanı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada yoğun sis nedeniyle sabaha kadar olan Konya-İstanbul seferlerinin tamamının iptal edildiğini belirtildi. Yetkililer ayrıca hava şartlarına göre sabahki uçak seferlerinin yapılıp yapılmayacağına karar verileceğini söyledi. Yoğun sis ve buzlanma nedeniyle Konya kent merkezi ve ilçelerde meydana gelen çok sayıda kaza nedeniyle polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

 

Zincirleme kaza

 

Sabah saat 08.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Aliya İzzetbegoviç Caddesi ile Ankara Yolu üzerinde işçi servisi, belediye otobüsü ve çok sayıda otomobilin karıştığı iki ayrı zincirleme trafik kazasında 50 kişinin yaralandığı belirtildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. 

Meteoroloji yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre kent merkezi ve ilçelerde sis ve buzlanmanın süreceğini belirtilerek sürücülerin dikkatli olması yönünde uyarılarda bulunuldu.

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