-KÖTÜ HAVA ŞARTLARI HAVA ULAŞIMINI OLUMSUZ ETKİLİYOR BERLİN (A.A) - 21.12.2010 - Almanya'daki soğuk ve yağışlı hava günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Frankfurt havaalanında aniden bastıran kar yağışı yüzünden tüm uçuşların bu sabah kısa süreli durduğu, pistlerin temizlenmesinin ardından yeniden seferlere açıldığı bildirildi. Havaalanı sözcüsü, çok sayıda seferin iptal edildiğini, diğer seferlerin de gün boyunca gecikmeli yapılabileceğini belirtti. Öte yandan, ülkenin güneyinde, Aschaffenburg ile Würzburg arasındaki 3 numaralı otoyolda buzlanma nedeniyle yaklaşık 100 aracın bir yokuşta kalması sonucu otoyolun saatlerce trafiğe kapalı kaldığı ifade edildi. Yola tuz dökülmesinden sonra trafiğin yeniden normale dönmeye başladığı kaydedildi. Bu arada, Köln kentinde, Tayfun Açık (40) adlı Türk demiryolu işçisi, rayları temizlerken bir trenin çarpması sonucunda hayatını kaybetti. Mülheim semtinde gece yarısı meydana gelen olayda, Alman iş arkadaşıyla birlikte tren raylarının makaslarında biriken karları temizleyen Açık, banliyö treninin çarpması sonucunda arkadaşıyla birlikte hayatını kaybetti. Polis, gerekli güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığının ve makinistlerin temizlikten haberi olup olmadığının araştırıldığını bildirdi. -DUBLİN HAVALİMANI TSİ 19.00'A KADAR KAPALI İrlanda'da da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Dublin Havalimanında karşılıklı uçuşların yerel saatle 17.00'ye (TSİ 19.00) kadar durdurulduğu bildirilirken, ülkenin bazı kesimlerinde kar kalınlığının 12 santimetreyi bulduğu belirtiliyor. Kar yağışı ve buzlanma ülke genelinde ulaşımda aksamalara neden olurken, meteoroloji yetkilileri Kuzey İrlanda'da dün gece hava sıcaklığının eksi 17 dereceye kadar düştüğünü duyurdu. İrlanda'da kötü hava koşullarının hafta boyunca süreceği sanılıyor.