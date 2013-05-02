Kötü haber hasta ediyor

Almanya’da yapılan bir araştırmaya göre, basında sağlık riskleriyle ilgili çıkan haberler, hassas kişilerde hastalık belirtilerine yol açabiliyor.

Mainz'deki Johannes Gutenberg Üniversitesi tarafından yapılan elektromanyetiğe karşı aşırı hassasiyet konulu bir araştırmaya göre, sağlık risklerine ilişkin haberler, hassas kişilerde söz konusu hastalıkla ilgili belirtilerin ortaya çıkmasına yol açıyor.

Çalışmaya katılan kişiler, cep telefonu ışıması gibi elektro manyetik dalgalara maruz kaldıklarında baş ağrısı, baş dönmesi, ciltte yanma ya da kaşınma gibi belirtiler hissettiklerini belirtti.

Uzmanlar MR taraması sonucu, söz konusu kişilerde beynin acıyla ilgili bölümünün aktif olduğunu gördü. Ancak bunların çoğunun “nosebo etkisinden” kaynaklandığı düşünülüyor. Nosebo etkisi, aslında zararsız olan fakat zararlı olduğuna inanan birinde zararlı etkilerin ortaya çıkması anlamına geliyor.

Zarar beklentisi gerçekten de acı ya da şikâyetlere yol açabiliyor. Dolayısıyla araştırmacılar sağlık konusunda uyarılarda bulunan haberlerin de insanlarda nosebo etkisine yol açabileceği konusunda uyarıyor.