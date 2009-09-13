Sivasspor Basın Sözcüsü Fikret Ünsal, “Şayet bu kötü gidişat devam ederse yönetim kurulu olarak her türlü radikal tedbiri alacağımızdan taraftarlarımızın kuşkusu olmasın” dedi.



Ünsal, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, Sivasspor'un 4 haftadır beklenmedik bir şekilde puanla tanışamadığını belirtti.

Ünsal, şunları kaydetti: “Bireysel olarak baktığımız zaman, geçen yıldan çok daha iyi bir kadroya sahip olmamıza rağmen, başarısız sonuçlar almamızın nedenlerini yönetim kurulu olarak araştırıyoruz. Kötü gidişata son vermek için çarşamba günü yapacağımız erteleme müsabakası olan Denizlispor, cumartesi günü evimizde oynayacağımız Bursaspor müsabakalarından puan veya puanlarla çıkmak istiyoruz. Şayet bu kötü gidişat devam ederse yönetim kurulu olarak her türlü radikal tedbiri alacağımızdan taraftarlarımızın kuşkusu olmasın.



Manisaspor mağlubiyetinden sonra duruma el koyan başkanımız Mecnun Otyakmaz, takımla birlikte Denizlispor kampına giderek, hem teknik heyetle hem de sporcularla başarısızlığın sebeplerini görüşürken, takımı motive etmek için maç saatine kadar da yönetici arkadaşlarımızla birlikte takımla beraber olacaklardır. Hiç kimse unutmasın, 24. hafta değil, henüz 4. hafta müsabakalarını oynadık. Yani yolun başındayız. Kötü gidişata 'dur' diyecek gücümüz de zamanımız da vardır.”

