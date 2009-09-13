Sivasspor Basın Sözcüsü Fikret Ünsal, “Şayet bu kötü gidişat
devam ederse yönetim kurulu olarak her türlü radikal tedbiri alacağımızdan
taraftarlarımızın kuşkusu olmasın” dedi.
Ünsal, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada,
Sivasspor'un 4 haftadır beklenmedik bir şekilde puanla tanışamadığını
belirtti.
Ünsal, şunları kaydetti: “Bireysel olarak baktığımız zaman, geçen
yıldan çok daha iyi bir kadroya sahip olmamıza rağmen, başarısız sonuçlar
almamızın nedenlerini yönetim kurulu olarak araştırıyoruz. Kötü gidişata son
vermek için çarşamba günü yapacağımız erteleme müsabakası olan Denizlispor,
cumartesi günü evimizde oynayacağımız Bursaspor müsabakalarından puan veya
puanlarla çıkmak istiyoruz. Şayet bu kötü gidişat devam ederse yönetim kurulu
olarak her türlü radikal tedbiri alacağımızdan taraftarlarımızın kuşkusu
olmasın.
Manisaspor mağlubiyetinden sonra duruma el koyan başkanımız
Mecnun Otyakmaz, takımla birlikte Denizlispor kampına giderek, hem teknik
heyetle hem de sporcularla başarısızlığın sebeplerini görüşürken, takımı motive
etmek için maç saatine kadar da yönetici arkadaşlarımızla birlikte takımla
beraber olacaklardır. Hiç kimse unutmasın, 24. hafta değil, henüz 4. hafta
müsabakalarını oynadık. Yani yolun başındayız. Kötü gidişata 'dur' diyecek
gücümüz de zamanımız da vardır.”