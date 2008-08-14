Kötü başlangıç yaptık

Tempo24-



Olimpiyatların ilk 5 günü Türkiye için kötü geçti. Oyunların ilk gününde Türk sporcular mücadele etmezken, ikinci günde halterde 2 sporcumuz podyuma çıktı. Nurcan Taylan 48 kiloda sıfır çekerek elenirken, Sibel Özkan ise silkmede 88 kg, koparmada 111 kg, toplamda ise 199 kg. ile ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Yine oyunların ikinci gününde okçulukta Zekiye Keskin Satır 16., Göktuğ Yusuf Ergin 23. oldu. Atıcılık 10m havalı tabancada ise Yusuf Dikeç 45. sırada kaldı. Yüzmede İris Rosenberger (100m kelebek), Deniz Nazar (400m karışık)ve Demir Atasoy (100m kurbağalama) elemeleri geçemedi. Boksta ise Bahram Muzaffer 1. turda Kenyalı rakibi Aziz Ali'yi 8-3 yendi.



Oyunların üçüncü gününde halterde 56 kilodaki madalya umudumuz Sedat Artuç koparmada 115 kiloyu 3 hakkında da kaldıramayarak sıfır çekti. Boksta 69 kiloda Britanyalı Billy Joe Sounders ile karşılaşan Adem Kılıççı da rakibine 14-3 yenilerek oyunlara 1. turda veda etti. Ayrıca yüzmede Dilara Buse Günaydın (100m kurbağalama) ve Derya Büyükuncu (100m sırtüstü) da elemeleri geçemediler.



Olimpiyat Oyunları'nın 4. gününde ise judoda 73. kiloda mindere çıkan sporcumuz Sezer Huysuz, 1. turda Avustralyalı Dennis Iverson'u yendi ancak Huysuz 2. turda Çinli rakibi Riji Qawa'ya yenilerek elendi. Boksta 60 kiloda Onur Şipal 1. turda Porto Rikolu rakibi Jose Pedraza Gonzales'e yenilirken, yelkende de Ertuğrul İçingir 1. yarışta diskalifiye oldu.



Oyunların 5. gününde atıcılık 50m serbest tabancada Yusuf Dikeç elemelerde 552 puanla 23. oldu. Güreşte 60 kiloda Soner Sucu varlık gösteremezken, boksta 51 kiloda Furkan Ulaş Memiş, okçulukta Zekiye Keskin Satır, yüzmede ise Gülşah Günenç (200m kelebek) ve Ömer Aslanoğlu (200m kurbağalama) elenen diğer sporcularımız oldular.



Son olarak da bugün güreşteki madalya umudumuz Şeref Eroğlu 2.turda Bulgar rakibi Nikolay Gergov'a 3-1, Şeref Tüfenk de 1.turda Azeri Ilgar Abdulov'a 3-1 yenilerek elendi. 77 kiloda podyuma çıkan Olimpiyat şampiyonu haltercimiz Taner Sağır, 165 kiloyu 3 hakkında da kaldırmayı başaramayarak sıfır çekti.



Türk Olimpiyat Takımı'nın oyunların 5. gününde judo, atıcılık ve okçulukta sporcusu kalmazken, atletizm, bisiklet, boks, güreş, halter, masa tenisi, tekvando, yelken ve yüzmede madalya mücadelesi sürüyor.



