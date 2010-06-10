Kötü anılar silinebilecek mi?

T24 - Bilim adamları, BDNF proteinin travma sonrası stres bozukluğunu yok edebilme becerisine sahip olduğunu tespit etti.





Portoriko Üniversitesi'nden bilim adamları, fareleri, stres refleksine neden olan elektrik akımı ile ses sinyali arasında bağlantı kurmaya koşullandırdı.





Farelerin beyninin duygusal hafızanın oluşumunda rol oynayan bölümüne hafıza ve öğrenmede kilit öneme sahip BDNF (Beyin Kökenli Nörotrofik Faktör) proteini enjekte edildi.





Hayvanlar koşullandırılırken verilen ses sinyali tekrar verildiğinde, farelerin korku ya da kaygı hissetmediği belirlenda.





"Science" dergisinde yayımlanan araştırmaya imza atan bilim adamlarına göre, bu durum tehlike veya korku hissi uyandırmayan başka bir anının, "strese neden olan öğrenilmiş anının" yerini aldığını gösteriyor.





İnsanın BDNF proteinini doğal olarak ürettiğini vurgulayan bilim adamlarından Gregory Quirk, travma geçiren kişilerin kötü anılarını unutabilmesi için beyin tarafından üretilen bu proteinin salgılanmasını sağlamanın yeterli olabileceğini belirtti.





Prozac gibi mevcut bazı ilaçların BDNF proteini üretimini artırdığını ancak bunun için uzun tedavi sürecinin gerektiğini, ayrıca bu ilaçların duygulara duyarlılığı artırarak ters etki gösterebildiklerine dikkati çeken Quirk, araştırma sonuçlarına göre başka ilaçların geliştirilebileceğini söyledi.

