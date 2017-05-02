Kotayı aşan internet kullanıcısı gigabyte başına ücret ödeyecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Adil Kullanım Noktası'nda (AKN) yaptığı değişiklikler ile operatörler, internete yeni abone olacaklar için limitsiz ve kotalı paket hazırladı. İnternet sağlayıcıları, kota aşımında kullanılan GB (Gigabyte) başına ücret talep edecek.

Habertürk gazetesinden Erdem Aktürk'ün haberine göre yeni düzenlemeyle birlikte gece 02.00 ile sabah 08.00 arasında AKN uygulanmayacak. İnternet sağlayacıları yeni düzenlemeyle birlikte paketlerinde güncelleme yaparak yeni abonelerine sınırsız ve kotalı paketlerini sunmaya başladı. Kullanıcıların kotalarını aşması durumunda bazı internet sağlayıcıları kullanılan GB (Gigabyte) başına ücret talep etmeye başladı. Ücretlendirmeler satın alınan paketin üstüne eklenecek.

Sosyal medyada tepki yarattı

Yeni düzenleme sosyal medyada büyük tartışmaya neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları AKN uygulamasının kaldırılarak yerine limitli bir internet sisteminin getirildiğini ve internet paket fiyatlarının çok arttığını söylüyor. Bununla birlikte karara tepki gösteren bazı kullanıcılar da "Apartmanda 4 daire birleşip tek bir sınırsız pakete abone olalım. Paket fiyatını da 4’e bölelim" dedi. BTK’nın yaptığı düzenleme sonrası kotasını dolduran kullanıcılara daha yüksek hızda internet verilecek. Daha önce tarife ne olursa olsun kota aşıldıktan sonra hız saniyede 3 Mbps’e çekiliyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte, örneğin,16 Mbit/s hızında AKN’li paketi bulunan bir abone, AKN veri miktarına ulaştığında indirme hızı asgari 5 Mbit/s olacak ve abone bu hızda fatura dönemi sonuna kadar internet hizmeti alabilecek.

"2018 sonunda tamamen kaldırılacak"

Eski abonelerin AKN kapsamında hızı düşürülecek fakat aynı paket ücreti üzerinden internet kullanmaya devam edebilecekler. AKN uygulaması, 31 Aralık 2018’de tamamen kaldırılacak.

Kablonet, ek ücret talep etti

BTK’nın 1 Mayıs itibarıyla geçerli olan yeni düzenlemeleri sonrası firmalar güncellenmiş tarifelerini yayınlamaya başladı. Kablonet, abolelerinden AKN aşımıyla birlikte her GB başına 2 TL ek ücret talep ederken, diğer internet servis sağlayıcılarının nasıl bir yol izleyeceği henüz netlik kazanmadı.