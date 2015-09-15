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Dünya
Deutsche Welle

Kota sistemi AB'yi böldü

Avrupa Birliği ülkeleri sığınmacıların dağılımı konusunda anlaştı. Ancak dağılımın nasıl olacağı konusunda anlaşamadı.

15 Eylül 2015 12:10


AB'ye üye ülkelerin içişleri bakanlarının, Brüksel'de pazartesi günü düzenlenen ve 7 saat süren olağanüstü toplantısında 160 bin sığınmacının Avrupa ülkeleri arasında dağılımına ilişkin kesin bir karara varılamadı. Bakanlar, nihai kararı vermek üzere 8 Ekim'de yeniden bir araya gelecekler.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, buluşmada sadece dağıtılacak sığınmacı sayısına ilişkin görüş birliği sağladıklarını söyledi. Maiziere kota sisteminin nasıl olacağı ve sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin görüş ayrılıkları olduğuna dikkat çekti.

Komisyon'un önerisi

AB Komisyonu ise buluşmadan çıkan sonuçtan memnun değil. AB İçişleri Komiseri Dimitris Avramopoulos, istedikleri sonuca ulaşamadıklarını belirtti.

Komisyon'un 120 sığınmacının daha dağıtılması önerisine işaret eden Avramopoulos, "Üye ülkelerin çoğu harekete geçmeye hazır, ancak hepsi değil" diye konuştu.

Macaristan, İtalya ve Yunanistan'daki sığınmacıların dağıtılmasına en çok karşı çıkan ülkeler Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya. Bu ülkeler bağlayıcı bir kota sistemi istemiyor, sığınmacıların gönüllülük esasına göre kabul edilmesini öneriyor.

Güvenli ülkeler listesi

Avrupa Birliği ayrıca güvenli ülkeler listesi üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, listede altı Balkan ülkesinin olması gerektiğini belirterek Türkiye'nin ise yer almaması gerektiğini söyledi. Asselborn, Türkiye'yle ilgili olarak Kürt sorununa işaret etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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