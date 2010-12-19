-KOTA İTİRAZINA REDDİN KARARI AÇIKLANDI ANKARA (A.A) - 19.12.2010 - Çankaya İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin 15. Olağanüstü Kurultayında Parti Meclisi'nin (PM) oluşumunda kadın kotasının hesaplanmasına yönelik itirazın ''PM'nin bir bütün olarak değerlendirildiği, 12 kişilik Bilim Yönetim ve Kültür Platformundan 6 üyenin, 68 kişilik PM listesinden de 15 kişinin seçilmesinden dolayı kotanın aşılması'' nedeniyle itirazın reddedildiğini bildirildi. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Mehmet Cengiz Çiftçi imzası ile yapılan açıklamada, CHP'nin 15. Olağanüstü Kurultayı sonrası Mehmet Yurtseven, İsa Hayırlı, Recami Bursa, Veli Gündüz Şahin, Füsun Tatlıdil, Umut Tunç, Cahide Tunç, Binali Taşdemir, Mustafa Yıldız, Halide Jale Tamzok, Ayhan Öndemir, Durmuş Akkaya ve Dilek Tunç'un itiraz dilekçesi sunduğu belirtildi. Dilekçede ''68 Parti Meclisi üyesinin 17'sinin kadın olması gerekirken 14 kadın aday adının yazıldığı, erkek üye adayların 51 olması gerekirken 54 isim yazıldığını, Tüzüğün 55. Maddesi uyarınca her iki cinsiyetten en az yüzde 25 oranında üye bulunması gerekeceğinden en az oy alan 3 erkek üyenin üyeliklerinin düşürülerek, kadınlardan en çok oy alan üçünün PM'ye seçilmesi gerektiği'' yönünde itirazın olduğu ve bunun incelendiği belirtildi. Parti Tüzüğünün 55. Maddesinin de hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi: ''80 kişilik PM'nin 12 kişilik Bilim Yönetim ve Kültür Platform üyesi ile diğer 68 üyenin ayrıştırılması mümkün değildir. Ancak Tüzükte genel başkanın önereceği 18 kişilik liste içinden seçilecek 12 kişilik listede yüzde 25'lik cinsiyet kotasının olması zorunlu kılınmıştır. Yapılan seçimlerde genel başkanın önerdiği 18 kişilik liste içinde 8 kadın üyenin ismi olup, seçim sonucunda 6 kadın üye seçilmiş bulunmaktadır. 68 kişilik listede ise 15 kadın üyeye yer verilmiş olup bu üyelerin tamamı da seçim sonucu PM'ye seçilmişlerdir. Buna göre PM'ye giren kadın üye sayısı toplam 21 kişidir. İtirazcılar 68 kişilik PM listesinde de yüzde 25'lik cinsiyet kotasının uygulanması gerektiğini iddia etmişlerse de tüzüğe göre seçimi yapılan organ PM olup, 80 kişiden oluşmaktadır. Tüzükte 68 kişilik listede de 12 kişilik Bilim Yönetim ve Kültür Platformu adayları gibi cinsiyet kotasının uygulanacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır. Buna göre sonuçta bir bütün olarak değerlendirilen PM'nin 12 kişilik Bilim Yönetim ve Kültür Platformundan 6 üyenin, 68 kişilik PM listesinden de 15 kişinin seçilmiş bulunması nedeniyle 20 kişilik cinsiyet kotasının aşılmış olup itirazların yerinde bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.''