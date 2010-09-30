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Sosyal Güvenlik

Kot taşlama işçisinin hukuk zaferi

İstanbul'da, sigortasız çalıştırıldığı kot taşlama atölyesinde meslek hastalığı ''silikozis''e yakalanan işçiye, SGK'ya açtığ

30 Eylül 2010 03:00

T24 - İstanbul'da, sigortasız çalıştırıldığı kot taşlama atölyesinde meslek hastalığı ''silikozis''e yakalanan işçiye, SGK'ya açtığı dava sonucunda sürekli iş göremezlik geliri bağlandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden 1995'de gittiği İstanbul'da Kadir ve Hacı Osman U'ya ait atölyede 17 yaşından itibaren kot taşlama (kumlama) işinde çalışan Yılmaz Dımbır (32), askerliği sırasında ara verdiği işini 2004'e kadar 7 yıl sürdürdü.

Kot taşlamada kullanılan silisyum tozlarını uzunca süre solumasına bağlı 2001'de sağlığı bozulan Dımbır, kendisine konulan tüberküloz teşhisi doğrultusunda sosyal güvencesiz olduğundan kendi imkanlarıyla bir süre tedavi oldu.

Hastalığın ilerlemesi üzerine 2004'te İstanbul'da kaldırıldığı hastanede rahatsızlığının tüberküloz değil, silisyum tozlarının solunmasından oluşan ''silikozis'' olduğu belirlenen Dımbır, işinden ayrılarak memleketine döndü.


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