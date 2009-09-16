T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Kot kumlama işçileri hikâyelerini anlatıyor

Silikozis hastası kot kumlama işçileri yarın Beyoğlu Alkazar Sineması'nda hikayelerini anlatacak...

16 Eylül 2009 03:00

Silikozis hastası kot kumlama işçileri yarın Beyoğlu Alkazar Sineması'nda hikayelerini anlatacak...

''Zincirin bir ucunda çağın popüler giysisi blue jean ve ünlü markalar diğer ucunda tozlu kayıtsız atölyelerde ölümcül bir hastalığa yakalanmış hasta ciğerli insanların bedenleri duruyor. Taşlanan kotlar daha pahalı satılırken ciğerlere yapışan tozlarla işçinin hayatı sönüyor... Çok kısa bir süre içinde.''

Yönetmenliğini; Petra Holzer, Selçuk Erzurumlu ve Ethem Özgüven'in yaptığı belgesel yarın saat 18.00'de Alkazar sinemasında gösterilecek.

Belgesel'in gösteriminin ardından İclal Aydın'ın sunumunda, belgesel ekibi, silikozis hastası eski kot kumlama işçileri ve izleyicilerin katılımıyla söyleşi yapılacak.

Kamera: Selçuk Erzurumlu, Ömer Öztürk, Can Aydın
Fotoğraflar: Saner Şen
Kurgu: Selçuk Erzurumlu, Ethem Özgüven
Yapım: Ethem Özgüven
Yönetmen: Petra Holzer, Selçuk Erzurumlu, Ethem Özgüven

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24