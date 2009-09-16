Kot kumlama işçileri hikâyelerini anlatıyor

Silikozis hastası kot kumlama işçileri yarın Beyoğlu Alkazar Sineması'nda hikayelerini anlatacak...

''Zincirin bir ucunda çağın popüler giysisi blue jean ve ünlü markalar diğer ucunda tozlu kayıtsız atölyelerde ölümcül bir hastalığa yakalanmış hasta ciğerli insanların bedenleri duruyor. Taşlanan kotlar daha pahalı satılırken ciğerlere yapışan tozlarla işçinin hayatı sönüyor... Çok kısa bir süre içinde.''

Yönetmenliğini; Petra Holzer, Selçuk Erzurumlu ve Ethem Özgüven'in yaptığı belgesel yarın saat 18.00'de Alkazar sinemasında gösterilecek.

Belgesel'in gösteriminin ardından İclal Aydın'ın sunumunda, belgesel ekibi, silikozis hastası eski kot kumlama işçileri ve izleyicilerin katılımıyla söyleşi yapılacak.

Kamera: Selçuk Erzurumlu, Ömer Öztürk, Can Aydın

Fotoğraflar: Saner Şen

Kurgu: Selçuk Erzurumlu, Ethem Özgüven

Yapım: Ethem Özgüven

Yönetmen: Petra Holzer, Selçuk Erzurumlu, Ethem Özgüven