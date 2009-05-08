Koşulsuz müzakerede anlaşma

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün Prag’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ile ayrı ayrı görüştü.



Aliyev ile Sarkisyan da bu temaslar öncesinde, ABD’nin Prag Büyükelçiliği’nde üç saate yakın bir süre görüştü. Basın önünde el sıkışmadan görüşmeye giren iki liderin, sorunun çözüm yöntemleri üzerinde mutabakat sağlandığı açıklandı.



Gül’ün, Aliyev’le For Seasons Oteli'nde yaptığı görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.



Cumhurbaşkanı Gül'ün görüşmeyi "olumlu ve yararlı" olarak nitelendirdiği öğrenildi.



Gül ile Aliyev, görüşmenin ardından "Avrupa Birliği Doğu Ortaklığı" ve "Avrupa Birliği Güney Koridoru" zirvelerinin ortak akşam yemeğine katılmak üzere otelden ayrıldı.



Gül: Ortak anlayışta olmak memnuniyet verici



Cumhurbaşkanı, ikinci görüşmeyi Mandarin Otel'de Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’la yaptı.



Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Gül, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerle ilgili Sarkisyan ile ortak bir anlayışta olduklarını görmekten memnun olduğunu ifade etti.



Gül, şöyle devam etti:



"Sayın Aliyev ile Sarkisyan arasındaki görüşmelerde de bazı müspet gelişmelerin olduğunu duymaktan da ayrıca memnun oldum. Şüphesiz ki bu konular arasında negatif değil, pozitif ilişki vardır. Bu konulardaki gelişmelerin birbirine muhakkak ki katkısı olacaktır. Çünkü realist olarak baktığımızda bu bir gerçektir.



Ümit ediyorum ki bu süreçler dikkatli bir şekilde devam eder ve neticede bütün Kafkaslarda büyük bir barış ve istikrar ortamı ortaya çıkar. Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan herkes bu neticelerin faydasını görür. Bütün çalışmalar bu yönde devam etmektedir."



'Fikir birliğine vardık'



Görüşmenin ardından Sarkisyan da gazetecilere kısa bir değerlendirmede bulundu.



Ermenice konuşan Sarkisyan'ın "Bütün anlaşmalara saygılı olunması konusunda anlaştık. Müzakerelerde hiçbir ön koşul olmaması konusunda fikir birliğine vardık" dediği öğrenildi.



Ermeni-Azeri mutabakatı tamam



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan da bu temaslar öncesinde, ABD’nin Prag Büyükelçiliği’nde üç saate yakın bir süre görüştü. Basın önünde el sıkışmadan görüşmeye giren iki liderin, sorunun çözüm yöntemleri üzerinde mutabakat sağlandığı açıklandı.



Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde, Yukarı Karabağ sorununun çözümü amacıyla kurulan Minsk Grubu’nun eşbaşkanları ABD temsilcisi Matthew Bryza, Fransa temsilcisi Bernard Fassier ve Rusya temsilcisi Yuri Merzlyakov basına yaptıkları ortak açıklamada, "iki cumhurbaşkanı arasındaki görüşmenin yapıcı ve yararlı olduğunu" bildirdiler. Görüşmeye ev sahipliği yapan ABD temsilcisi Büyükelçi Matthew Bryza, "İki ülke arasındaki sorunların çözüm yöntemleri konusunda mutabakat sağlandığını" söyledi. Büyükelçi Bryza, ısrarlı sorular üzerine, "görüşmede belirlenen çözüm yöntemlerinin neler olduğunu açıklamayamayacağını" söyledi.



İkisi ayrı süreç



Bryza, görüşmede belirlenen çözüm yöntemlerini detaylandırmak üzere Minsk gurubu eş başkanları olarak birkaç hafta içinde Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarıyla bir araya geleceklerini belirtti. Fransa temsilcisi büyükelçi Bernard Fassier de Minsk Grubu eşbaşkanları olarak Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarıyla Haziran ayı başında biraraya gelebileceklerini kaydetti.



Öte yandan bir soru üzerine Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin "ayrı bir süreç olduğunu ve kendi sahasında devam ettiğini" ifade eden ABD temsilcisi Bryza, "Türkiye-Ermenistan ilişkilerini, Ermenistan-Azerbaycan ilişkileriyle karıştıramayız. İki ayrı süreç kendi sahalarında devam ediyor. Birinin ilerlemesi diğerine yardımcı olabilir tabii ama, bu iki süreci ayrı değerlendirmeliyiz" dedi.



Bryza: Bu ilk



Büyükelçi Bryza, Azerbaycan ile Ermenistan cumhurbaşkanları arasında ilk defa bir görüşme yapılmadığını anımsatarak, "İki cumhurbaşkanının daha önce de görüştüklerini, ancak bugünkü çerçevede ilk kez biraraya geldiklerini" söyledi. ABD’nin Prag Büyükelçiliğindeki görüşmenin ardından Azerbaycan ve Ermenistan Cumhurbaşkanları İlham Aliyev ile Serj Sarkisyan, AB dönem başkanlığı çerçevesinde yapılan AB-Doğu Ortaklığı zirvesine katıldı.



