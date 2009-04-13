Koşulsuz aşk mutlu ediyor

Araştırmaya göre, birine karşı koşulsuz sevgi beslemek vücutta insanın kendini mutlu hissetmesine neden olan salgıyı artırıyor



Kanada’da bulunan Montreal Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, koşulsuz sevgi, beyindeki 7 ayrı bölgenin birbiriyle etkileşim kurmasıyla gerçekleşiyor.

Sevdiği insanı hiçbir karşılık beklemeden, hiçbir koşul öne sürmeden seven kişilerin beyin aktivitesini inceleyen bilim adamları, bu kişilerin beyninde 7 farklı bölgenin aktif hale geldiğini belirledi.



Araştırma için öğrenme zorluğu yaşayan kişilere bakan ve düşük maaş alan asistanları seçen Prof. Mario Beauregard, MRI yoluyla bu kişilerin beyin aktivitelerini kaydetti. Aktif hale gelen beyindeki 7 bölgeden yalnızca 3’ünün romantik aşkın harekete geçirdiği bölgelerle eşleştiği, geri kalan bölgelerin ise farklı bir sevgiye işaret ettiği belirlendi.



Araştırmada, birine karşı koşulsuz sevgi duyan kişilerde mutluluğu artıran dopamin salgısının da fazlalaştığı ortaya çıktı. Prof. Beauregard, koşulsuz sevginin güçlü duygusal bağlar kurulmasını kolaylaştırdığını ve bu kuvvetli bağların insanlığın devamına katkı yapabileceğini kaydetti.





