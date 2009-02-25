Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, öğretmenlerin bilgilerinin çalınmasıyla ilgili Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan bir öğretmenin gözaltına alındığını belirterek, "Maalesef köstebek kendi içimizden bir görevli" dedi.



Çelik, öğretmen atamalarının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, öğretmenlerin bilgilerinin çalınmasıyla ilgili haberlerin basına da yansıdığını hatırlatarak, bu konuda soruşturma yaptıklarını bildirdi.



Hüseyin Çelik, şunları söyledi:



"Bakanlığımız ilgilileriyle emniyet arasında çok iyi bir koordinasyon sağlandı. Birlikte çalıştık. Çok kısa bir sürede, bu bilgileri Milli Eğitim Bakanlığından alan ve bunun servisini yapan kişi yakalandı. Maalesef köstebek kendi içimizden bir görevli. Şu anda savcılığa sevk edildi, gözaltında.



Sorgulaması devam ediyor. Sorgulama aşamasında olduğu için ismini vermenin doğru

olmadığını düşünüyoruz. En kısa zamanda, gerekli sorgulama bittikten sonra zaten

bunu kamuoyuna açıklayacağız.



‘Böyle insanlar çıkabiliyor’



Çok kısa bir sürede kişinin bulunması ve bizim sistemimizin hacklenmemiş olması, bizi son derece sevindirdi ama ne yazık ki böyle insanlar çıkabiliyor. Bunu hangi amaçla yapmış, tek başına mı yapmış, birileriyle işbirliği halinde mi yapmış, aldığı bilgileri ne yapacaktı, niçin kullanacaktı, bunların hepsi savcılık sorgulamasında ortaya çıkacak."



‘Merkez teşkilatta çalışan bir öğretmen’



Çelik, bir soru üzerine, bu kişinin Bakanlık merkez teşkilatında çalışan bir öğretmen olduğunu bildirdi.



"Sistemi daha güvenli hale getirdiniz mi?" sorusuna Çelik, "Dünyanın en güvenli sistemlerinin başında da bir adam vardır. Neticede bu görevli birisiyse bununla ilgili olarak dünyanın hiçbir yerinde maalesef yüzde yüz çözüm üreten bir güvenlik sistemi yoktur. Ama söz konusu kişi yine sistemimiz sayesinde yakalanmıştır" karşılığını verdi.

