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Yaşam

Köstebeğin gen haritası çözüldü ANKARA (A.A)

17 Ekim 2011 15:29

-Köstebeğin gen haritası çözüldü ANKARA (A.A) - 17.10.2011 - Bilim adamları köstebeğin gen haritasını çözdü. Dünyadaki en ilginç canlılardan olan köstebek, genetikçiler arasında büyük merak uyandırıyor. Çünkü bu fare büyüklüğündeki, pembe, tüysüz, buruşuk ve insan gözüyle çirkin sayılabilecek, hayatını toprak altında sürdüren kemirgen, 30 yıla kadar yaşıyor ve asla kanser olmuyor. Ayrıca bu hayvan derisinde acı hissetmiyor. Bilim dergisi Nature'da yayımlanan makaleye göre, Boston'daki Harvard tıp fakültesinden Vadim Gladyshev başkanlığındaki ekip, yaptığı ilk araştırmada, önemli genetik farklılıklar tespit etti. Kapsamlı araştırmalarla yaşlanma ve kanserle savaşta kullanmak üzere önemli bilgilere ulaşılması ümit ediliyor.

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