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Spor

Kosta Rikalılara göre FIFA 'futbola ihanet' etti

Amerika Birleşik Devletleri ile oynadığı eleme karşılaşmasını 1-0 kaybeden Kosta Rika, maçla ilgili FIFA'ya resmi itirazda bulunmaya hazırlanıyor

24 Mart 2013 10:45

Karla kaplı zeminde oynanan maçta, Amerika Birleşik Devletleri'ne 1-0 yenilen Kosta Rika, FIFA'yı protesto etti. Mücadelenin oynanmasını 'futbola ihanet' olarak değerlendiren Kosta Rikalı yetkililer, ev sahipliği yapacakları maç için de ilginç ifadeler kullandı.
 
2014 Dünya Kupası Elemeleri'nde, Amerika Birleşik Devletleri ile oynadığı eleme karşılaşmasını 1-0 kaybeden Kosta Rika, maçla ilgili FIFA'ya resmi itirazda bulunmaya hazırlanıyor.

Amerika'nın Colorado eyaletinde kar fırtınası altında oynanan karşılaşmada futbolcular, birbirleriyle olduğu kadar zorlu hava ve saha koşullarıyla da mücadele etmek zorunda kalmıştı. Zeminin beyaza bürünmesi nedeniyle oyuncular topu görmekte zorlanırken, saha çizgileri de kaybolmuştu.

Kosta Rika Teknik Direktörü Jorge Luis Pinto, bu şartlar altında bir Dünya Kupası Eleme maçı oynamanın futbola ihanet olduğunu dile getirdi. Kosta Rikalı oyunculardan Bolanos da mücadelenin oynanmasına tepki gösterdi. Bolanos, aldıkları yenilgiyi "Bu hırsızlık. Utanç verici" sözleriyle değerlendirdi.

Kosta Rikalı yetkililer de maçın oynanması nedeniyle karşılaşmanın hakemine ve FIFA'ya tepki gösterdi. Yetkililer, Eylül ayında Kosta Rika'da oynanacak grup maçının, misilleme amacıyla, yağmur ormanlarına yakın bir sahada oynama düşüncesi taşıdıklarını dile getirdi.

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