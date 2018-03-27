Kosta Rika'dan inşaat demiri ithalatına koruma soruşturması

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Mart (DHA) – Kosta Rika inşaat demiri ithalatında koruma soruşturması başlatacağını duyurdu. Konuyla ilgili Kosta Rika yönetimi tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi:

“Soruşturmanın başlangıcına ilişkin bildiriden, yazılı başvuruları ve uygun gördükleri herhangi bir savunma belgesini sunmaları için taraflar, 10 iş gününe sahip olacaklar.

\"Aynı şekilde taraflar, Kosta Rika Kamu Yönetiminin Genel Yasası uyarınca, temyiz başvurusunda bulunmak için soruşturmanın başlangıcındaki son bildirimden sonra üç iş gününe sahip olacaklar.

\"Taraflara kanıt sunmak için bilgi talep bildirimini takip eden günden 45 gün süre verilecek. Üyelerin ve ihracatçıların kendilerini ilgilendiren taraflar olarak tanımlama yapmaları için, kararın Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonraki sekiz güne kadar süreleri olacak.\"