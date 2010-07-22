'Kosova'nın bağımsızlığını asla tanımayacağız'

T24 - Kosova'nın bağımsızlığının Uluslararası Adalet Divanı tarafından tanınmasının ardından Sırbistan cephesinden sert açıklamalar geldi. Sırbistan Dışişleri Bakanı Jeremic, Kosova'nın tek taraflı bağımsızlığını hiçbir zaman tanımayacaklarını belirterek, "Önümüzde zor günler, büyük meydan okumalar var... Bölgenin (Kosova) topraklarının barış ve istikrarını korumanın hayati önemi var" dedi. ABD karardan memnu olduğunu belirtirken, Rusya "Kosova'nın bağımsızlığına karşı" olan tutumunda bir değişiklik olmadığını açıkladı.



Sırbistan Dışişleri Bakanı Vuk Jeremic, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nın kararını açıklamasının ardından, ülkesinin Kosova'nın tek yanlı bağımsızlık ilanını hiçbir zaman tanımayacağını bildirdi.



Uluslararası Adalet Divanı'nın Kosova'nın bağımsızlığının uluslararası hukuku ihlal etmediği yolundaki kararını duyurmasından sonra Lahey'de bulunan Jeremic basına yaptığı açıklamada, ''Kosova'nın tek yanlı bağımsızlığını hiçbir zaman tanımayacağız. Önümüzde zor günler, büyük meydan okumalar var... Bölgenin (Kosova) topraklarının barış ve istikrarını korumanın hayati önemi var'' diye konuştu.



Sırp vatandaşlarının olası provokasyonlara gelmemelerinin çok önemli olduğunu söyleyen Jeremic, ''Bu mücadeleyi sürdürmek için sükunetimizi korumamız, kararlı ve birlik olmamız hayati derecede önemli'' dedi.





Kosova Devlet Başkanı: Şüpheler ortadan kalkmalı





Kosova Devlet Başkanı Fatmir Seydiu da kararın ardından yaptığı açıklamada, uluslararası mahkemenin kararının Kosova'nın bağımsızlığını hala tanımayan ülkelerin şüphelerini ortadan kaldıracak nitelikte olduğunu söyledi. Karardan dolayı bugünün Kosova ve tüm vatandaşları için tarihi bir gün olduğunu kaydeden Seydiu, Kosova'yı hala bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımayan ülkeleri mümkün olan en kısa zamanda tanımaya çağırdı.





ABD karardan memnun





ABD de Uluslararası Adalet Divanı'nın kararını memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Avrupa ülkelerini mahkemenin kararı etrafında birleşmeye çağıran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Philip Crowley, ''Adalet Divanı'nın kararı Kosova'nın bağımsızlık ilanının meşruiyetini açıklıyor. Bu karara destek veriyoruz'' dedi.





Rusya: Kosova'nın bağımsızlığına karşıyız





Rusya ise Uluslararası Adalet Divanı'nın kararının Kosova ile ilgili tutumunu değiştirmeyeceğini belirterek, bağımsızlığa karşı olduğunu yineledi. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ''Kosova'nın bağımsızlığının tanınmaması konusundaki tutumumuz değişmedi. Kosova sorununun sadece ilgili taraflar arasında yapılacak görüşmelerle çözümlenebileceğini düşünüyoruz'' denildi.





